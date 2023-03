La Columna de Rosell

Si hay alguien que admira y respeta el fantástico juego de beisbol es su servidor. Años, muchos años trabajé muy cercano a los Algodoneros del Unión Laguna, hice muy buenos amigos entre peloteros, mánagers y directivos. Narré más de quinientos juegos de los Algodoneros en su casa el estadio de la Revolución. Aprendí a querer y respetar el juego, escuchando a grandes personajes de la pelota aprendí y aprendí y nunca dejé de aprender.

Disfruto sobre manera de un buen juego como el fabuloso partido del viernes pasado entre México y Puerto Rico por el pase a semifinales del Clásico Mundial de Beisbol en su quinta edición. Difícil encontrar a alguien aficionado al deporte en general que no se haya emocionado cuando Giovanny Gallegos ponchó sin tirarle a Kike Hernández para sellar la victoria viniendo de atrás desde la primera entrada perdiendo cuatro a cero.

De ahí en adelante el bullpen de México colgó ocho ceros consecutivos, Javier Assad, Jo Jo Romero, Jake Sánchez y Gallegos, estuvieron impecables ante la fuerte artillería boricua. En la ofensiva Isaac Paredes, Alex Verdugo y Luis Urías destacaron y por supuesto el magnífico engarce de Randy Arozarena en la octava con la del empate en primera y un out, Randy en el fondo del izquierdo le roba un extra base y por ende una carrera producida a Emmanuel Rivera.

Arozarena se ha robado el corazón de los aficionados al beis y a los no aficionados al beis, los que se asoman tímidamente a descubrir las maravillas de este juego, a pesar de los fundamentalistas de este deporte, que da la impresión que están a gusto con el poco interés que despierta a nivel nacional el beisbol. En redes no cesan su hostilidad contra los que ellos juzgan advenedizos y villamelones, no toleran que nadie se suba a su barco exclusivo, donde solo caben los que aman ciegamente al "Rey de los deportes".

Estos tipos engreídos y ahora ensoberbecidos por la histórica hazaña de nuestra, nuestra, no de ustedes, Selección Nacional de beisbol. En el momento en que se consiguió el pase todos los "puristas" de la pelota inundaron las redes, no felicitándose y felicitando a todos los mexicanos que siguieron con atención el partido, no, el asunto era recordarles que solo ellos tenían el derecho de celebrarlo, que por fin había quinto partido en un Mundial, que sin divas infladas de publicidad y carentes de agallas, se consiguió algo histórico.

En cuanto a lo patético de nuestra Selección Nacional de futbol no podemos estar más de acuerdo, pero déjenlo fluir muchachos, festejemos sin revolver asuntos ya claramente expuestos. Bien por el beis, bien por "Checo", bien por los chavos de basquet clasificados al Mundial, bien por los chavitos de la Sub-17 que ganaron el Premundial de futbol venciendo a los gringos, para todos hay un reconocimiento sin tratar de distinguir quien tiene más mérito o no. Y por favor beisboleros de todos mis respetos, dejen de decretar que no existe mejor deporte que el beis, puede ser tu deporte favorito de acuerdo, no puede existir ningún deporte para ti que sea el beis, de acuerdo, pero es eso, tu gusto, el beisbol por decreto no es el mejor deporte del planeta, como no lo es ni el fut, ni el basquet ni el automovilismo o la NFL.

Traten como la gran mayoría de los aficionados a los deportes (como yo) de disfrutar en su momento cualquier deporte en vivo o por la tele, en su momento, ningún deporte es superior al otro, todos llevados al máximo nivel son altamente disfrutables, un quinto set entre dos leyendas del tenis, una final de Conferencia en un campo nevado de la NFL, un tiro que vence el pitido de la chicharra en el basquet, un rebase de Checo a 300 kilómetros por hora, por supuesto una atrapada como la del Chavo del Ocho Arozarena. Todos tenemos nuestro deporte favorito, eso por supuesto que también es válido, el mío es el futbol, pero ni en sueños voy a decir que es el mejor deporte de la tierra. Por último muchachos beisboleros dejen de pelear y espantar a las nuevas generaciones que quieren involucrarse más con el beis, sí, los villamelones que intentan dejar de serlo, invítenlos a conocer de pelota, no los ninguneen.

Mañana por el pase a la final. ¡Vamos México!