La caída de la casa Usher, una serie para ver al filo de una lúgubre medianoche

El mes de octubre trajo una nueva obra de Mike Flanaga, creador de La maldición de Hill House y Misa de medianoche; en esta ocasión, sorprendió a sus fans y a los que no son sus fieles seguidores con una serie que está inspirada en las obras de Edgar Allan Poe.

Son tantos los guiños a las historias de Poe que en algunos momentos de la serie no es fácil reconocerlos, por eso aquí te dejamos algunas referencias para que si aún no la has visto, puedas disfrutarla más y si ya viste sus ocho capítulos, puedas darle una segunda oportunidad con una luz diferente.

Los capítulos

La referencia más reconocible se encuentra en los títulos de cada uno de los episodios, correspondiente al nombre de alguna de las historias de Poe, excepto el primer capítulo, que muestra el planteamiento de la miniserie y hace referencia al inicio de uno de los poemas más famosos de Poe, El cuervo, se trata del capítulo: Una lúgubre media noche.

En este planteamiento se da a conocer que los hijos de Roderick Usher, un magnate de una compañía farmacéutica sin escrúpulos, han muerto y es el mismo patriarca de los Usher quien cuenta las formas trágicas en las que murieron uno por uno. Los siguientes capítulos muestran esas terribles muertes, inspiradas en una historia de Poe diferente:

-Una lúgubre media noche

-La máscara de la muerte roja

-Los crímenes de la calle Morgue

-El gato negro

-El corazón delator

-El escarabajo de oro

-El pozo y el péndulo

-El cuervo

Los nombres

Cada descendiente de la familia Usher muere, al final de la serie se da a conocer la razón de estos decesos, que están relacionados con el éxito de la compañía familiar y con un misterioso personaje que siempre se encuentra en la escena del crimen, una mujer llamada Verna, un anagrama de la palabra Raven (cuervo en inglés) y es que no solo los capítulos tienen un nombre relacionado a Poe, los personajes de la serie son llamados como personajes de las historias.

Dos de los más reconocibles son “Annabelle Lee”, que en la serie fue la primera esposa de “Roderick Usher” y hace referencia al último poema completo de Poe, que lleva el mismo nombre. El otro nombre reconocible es el de “Lenore”, que es nieta de Usher y está inspirada en la mujer a la que está dedicado el poema de El cuervo.

Los hijos de Usher también llevan el nombre de algunos de los personajes de Poe, en muchos casos los protagonistas que mueren en diferentes circunstancias en sus obras; hay otros dos que vale la pena mencionar, el abogado de Usher, “Arthur Pym”, interpretado por Mark Hamill y basado en el protagonista de la única novela de Poe, Las aventuras de Arthur Gordon Pym y el detective “Auguste Dupin”, encargado de llevar a la familia a la justicia por ser responsables de la crisis de adicciones a los analgésicos y que está inspirado en el detective de tres cuentos del estadounidense.

Las muertes

Si bien los hijos de la casa Usher no mueren de manera exacta a como se describen en las historias de Poe, sí se inspiran mucho en ellas; a manera de ejemplo y para evitar mayores spoilers, se hablará solo del segundo capítulo, inspirado en La máscara de la muerte roja.

En esta historia, el príncipe “Próspero” se encerró junto a su corte en una abadía para evitar los estragos de la peste conocida como la “Muerte roja” y durante una fiesta de máscaras se enfrentan a la mismísima encarnación de dicha peste que acaba con todos en la fiesta.

Algo similar le ocurre al “Próspero” de la casa Usher, hijo menor del protagonista pues, mientras la familia se enfrenta a un juicio por los problemas de adicciones que causan sus medicamentos, decide organizar una fiesta masiva de máscaras y debido a un error, los aspersores que debían mojar a los asistentes para continuar la fiesta, terminan arrojando ácido que mata a todos los presentes después de derretir su piel y causarles un gran dolor. La “Muerte roja” se hace presente en el personaje de “Verna”, que asistió luciendo una máscara de esqueleto y una capa roja.

De manera similar mueren los otros miembros de la familia. Si esos guiños a las historias de Poe no son suficientes, muchos de los personajes utilizan momentos en los que el diálogo es muy tenso para recitar poesía, que corresponde a obras de Poe como Annabelle Lee y La ciudad en el mar.

Además de “Verna”, también se hace presente en la historia la figura del cuervo y de la característica frase del poema: Nunca más.