la artista mexicana más influyente

En esta ocasión, destacan dos mexicanas: la actriz Salma Hayek y María Herrera Magdaleno, del colectivo Madres Buscadoras, que intenta dar con el paradero de sus cuatro hijos desaparecidos desde hace más de una década.

"Me siento muy honrada de estar en tan notable compañía en la lista de TIME de las 100 personas más influyentes del mundo", posteó la actriz en su cuenta de Instagram junto a la foto con la que aparece en el conteo de Time.

Los 100 seleccionados los presentaron otras personalidades. En el caso de Hayek, fue Penélope Cruz quien se desvivió de elogios a su compañera en la película Bandidas.

"Salma es muy observadora y siente todo profundamente. Es fuerte, pero a la vez sensible. Conoce bien a las personas. Tiene una gran capacidad para ponerse en el lugar de otra persona, desde su revolucionaria interpretación de Frida Kahlo hasta su interpretación más reciente como 'Maxandra' en Magic Mike's Last Dance.

"Su gran corazón, inteligencia y carisma son una combinación ganadora, pero lo que más me enorgullece es que ella siempre es ella, no usa máscaras. Como una de las primeras latinas que trabajó en Hollywood, abrió muchas puertas para las personas que la siguieron. Ella es una revolucionaria total, y todavía tiene mucho que hacer", con estas palabras describió Cruz a Hayek.

Como era de esperarse, la jarocha agradeció en redes a Penélope todo lo que le expresó.

"Gracias @penelopecruzoficial por tus hermosas palabras en el artículo. Me hiciste retroceder al comienzo de nuestra amistad y mi carrera, y me sentí llena de gratitud hacia mis fans, amigos y familiares que me han apoyado durante las tres décadas de mi trabajo".

Salma comenzó su carrera en su tierra protagonizando la telenovela Teresa y luego hizo la película El callejón de los milagros, que le valió una nominación a los premios Ariel.

Para 1991, Hayek se trasladó a Hollywood y consiguió la fama con papeles en películas tales como Pistolero (1995), Abierto hasta el amanecer (1996), Dogma (1999) y Wild Wild West (1999).

Su papel más importante fue en la película de 2002 Frida, como Frida Kahlo, por el que recibió nominaciones a mejor actriz en el premio Óscar de la Academia, los BAFTA, los del Sindicato de Actores y el Globo de Oro.

Se le considera una de las figuras mexicanas que han alcanzado mayor notoriedad en Hollywood, desde los tiempos de la afamada Dolores del Río.

En 2021 hizo su debut en el Universo cinematográfico de Marvel, mismo en el que interpretó a "Ajak" en Eternals. En ese mismo año fue nominada a mejor actriz de reparto por el Sindicato de Actores gracias a su labor en la película La Casa Gucci.