La arquitectura perdida de Torreón

Torreón conmemora el 116 aniversario de su nombramiento como ciudad. En poco más de un siglo, esta urbe se ha posicionado pomo un baluarte económico en el norte del país (según datos del IMPLAN ocupa el séptimo lugar nacional en cuanto a valor agregado bruto). También es destacable su fervor deportivo y las ofertas culturales que se han ofrecido tras la pandemia de covid-19. No obstante, el historiador Carlos Castañón realiza un señalamiento importante: el poco interés por preservar su patrimonio arquitectónico.

En 1981, la demolición de un inmueble ubicado en la esquina de calzada Colón y avenida Abasolo causó revuelo entre la comunidad, llegando a ocupar espacios en los periódicos locales: la Alhambra, una casa de estilo morisco construida por Cesáreo Lumbreras en 1930, tenía sus días contados. Lo que originalmente fue el hogar del empresario Fernando Rincón, dotado con una arquitectura orientalista, única en el norte del país, dio paso a un insípido edificio de oficinas, funcional, pero incapaz de transmitir identidad.

Años antes, el edificio del Banco de Londres y México, inmueble neoclásico de 1902 situado sobre la avenida Hidalgo y la calle Valdez Carrillo, corrió con la misma suerte en 1952, siendo sustituido por un edificio con fachada de lámina.

“A finales de los años cincuenta hay un crecimiento acelerado en Torreón, de tal manera que muchos edificios en el Centro Histórico fueron arrasados, destruidos. Toda esa arquitectura a imagen y semejanza del western americano fue arrasada en la Hidalgo, la Juárez, la Ramos Arizpe, la Múzquiz”.

Ante la bonanza económica y la idea de “destruir lo viejo”, Castañón relata que en muchos casos se optó por realizar modernizaciones de raíz. Aunque en esa época brotaron edificios que se convertirían en emblemáticos para la ciudad como el Hotel Río Nazas o el Hotel Elvira (ambos de 1954), otros como una casa habitación de estilo orientalista que se ubicaba sobre la avenida Matamoros y calle Cepeda, sólo existen en fotografías.

“Pasamos de tener una ciudad de un gran patrimonio arquitectónico de edificios de ladrillo, de cantera, art déco, edificios del colonial californiano, modernistas con un estilo internacional. Pasamos a arrasar con toda esa identidad de manera que ya no nos identificamos con el Centro Histórico, ni nos identificamos con nuestra ciudad. Constantemente escucho a laguneros decir: ‘Bueno, es que aquí no tenemos nada que ver porque somos una ciudad joven y no tenemos historia’, pero en buena medida tiene que ver con eso, que física o materialmente se ha arrasado y entonces no nos identificamos con el centro”.

Demoliciones recientes

Y es que de los 163 edificios históricos catalogados por el INAH y el INBAL en Torreón, han desaparecido 21 y por lo menos 13 se encuentran en malas condiciones. Pero también existen otras edificaciones antiguas que no han sido catalogadas. En sus recorridos por la ciudad, Carlos Castañón ha documentado la destrucción de una veintena de casas centenarias durante el último año y medio.

Cabe señalar que para demoler un edificio, los propietarios deben acudir a la Dirección General de Ordenamiento y Urbanismo, solicitar el permiso correspondiente y esperar su aprobación por parte de la dependencia.

Una de las demoliciones más recientes en el centro de Torreón fue la de una casa habitación ubicada en avenida Morelos y calle Juan Antonio de la Fuente, justo a un costado de una entrada clausurada al Canal de la Perla. Según el relato de Castañón, la casa de 1910, hecha de adobe y forrada con ladrillo, fue habitada por los hermanos Luis y Adrián Aguirre Benavides, quienes participaron en la Revolución mexicana con Francisco I. Madero y posteriormente con Francisco Villa.

“Los hermanos Aguirre Benavides eran originarios de Parras. Como tantos migrantes encontraron en Torreón mejores condiciones de desarrollo económico y se vinieron a vivir acá. Ellos eran cercanos a la familia Madero y lo apoyaron inmediatamente desde que empezó a formar los clubes antireeleccionistas en Torreón, alrededor de 1908. Cuando ocurre la Decena Trágica, vuelve a tomar las armas: Luis se va de secretario particular de Pancho Villa y Adrián apoya a Carranza”.

Otro inmueble recientemente desaparecido se ubicaba en la avenida Escobedo, entre la calle Francisco I. Madero y Díaz Mirón. La casa de los años cuarenta, cuya facha simulaba unos bloques de concreto y agregaba adornos tanto neoclásicos como orgánicos en ventanas y puertas, fue construida por Cesáreo Lumbreras (constructor de la Alhambra, la Casa Tueme y el Hotel Galicia, entre otros).

“Lumbreras siempre se caracterizó por incluir elementos orgánicos como flores. Tuve la oportunidad de documentar esa casa y hace tan solo unas semanas entró la máquina y arrasó la identidad y la historia. Es decir: la máquina contra la historia. Y entonces dije, bueno, esta es la manera en que realmente estamos llegando al 116 aniversario de Torreón”.

Rescates exitosos

En medio de esta tendencia destructiva, el historiador resalta dos casos de inmuebles rescatados en los dos últimos años: Casa La Morelos (antigua Casa Tueme) y la ex Casa de la Cultura de Torreón (ahora convertida en una cafetería), ambos proyectos financiados por particulares y ubicados sobre la avenida Morelos.

“Casa La Morelos es un ejemplo a seguir. Yo he invitado a personas propietarias de muebles históricos a que conozcan la experiencia de la restauración de este inmueble, precisamente para darles una alternativa de no destruir el patrimonio, pero es difícil. Otra casa que se restauró y me gustó, que fue la antigua Casa de la Cultura de Torreón en los años sesenta. Ese lugar, que duró 30 años abandonado, por fortuna lo restauraron con respeto, con cuidado. Son los dos ejemplos de rescate por una veintena de casas que se han destruido en el último año y medio”.