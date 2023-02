Kylie Jenner ya no es la celebridad más seguida de Instagram

Kylie Jenner tenía el título como la mujer con el mayor número de seguidores en Instagram; sin embargo, el título ha sido recuperado por otra estrella conocida a nivel mundial.

La nueva mujer que lidera en seguidores es Selena Gomez, quien hay que destacar anteriormente ya era la más seguida de la red social.

El récord lo impuso este jueves, pues ahora Kylie cuenta con 380 millones de seguidores, mientras que Selena tiene 381 millones.

Hay que tomar en cuenta que aunque la diferencia no es exagerada, si coloca a la intérprete de Love You Like a Love Song en el primer lugar.

Cabe señalar que Selena ha batallado con las redes sociales, pues según explicó para Vanity Fair, la artista eliminó Instagram de su teléfono y encargó a su equipo que publicara por ella porque le parecía tóxico.

"La gente puede llamarme fea o estúpida y yo digo 'Da igual'. Pero esta gente se pone detallista. Escriben párrafos muy específicos y crueles. Yo lloraba constantemente. Tenía ansiedad constantemente. No podía seguir haciéndolo. Era una pérdida de tiempo", agrega.

Además, agregó que "Lo único que tengo en mi teléfono es TikTok porque me parece un poco menos hostil".