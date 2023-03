Kun Agüero asustó a todo el mundo tras sufrir una 'mini arritmia' en una transmisión

El máximo goleador del Manchester City y exdelantero de la Selección Argentina, Sergio "Kun" Agüero, asustó a todo el mundo tras sufrir una "mini arritmia" durante una transmisión en vivo de Twitch con su compañero Ibai Llanos.

Como suele suceder gracias a la gran relación que mantienen el exfutbolista y el streamer español, Agüero y Llanos estaban charlando con sus seguidores en vivo a las 2 de la madrugada de España. Todo era risas y anécdotas como siempre hasta que, el argentino se llevó la mano al pecho en la zona del corazón y se quedó callado mirando hacia un costado.

Ante el silencio, Ibai volteó a verlo y le preguntó qué fue lo que pasó. El exjugador del Barcelona respondió: "Creo que me agarró una mini arritmia". Inmediatamente, la cara del joven creador de contenido cambió y pasó de sonreír a mostrarse preocupado por su amigo. Consciente de la condición cardiaca del "Kun", le preguntó si quería ir al hospital y este contestó: "No, no, porque tengo un chip y el famoso me va a detectar" haciendo referencia al chip que tiene en su pecho y que es monitoreado por un grupo de médicos.

"Viste que me quedé medio raro... porque sentí algo fuera de circuito, mirá si me estoy muriendo", agregó en tono de broma "El Kun".

La tarde de este jueves, publicó un video aclarando su estado de salud. "Muchos están preguntándome qué tal estoy. No se preocupen, fue una boludez, así que ya está todo bien. Los médicos me dijeron que está todo bien y que no hay ningún problema. Así que quédense tranquilos que todavía sigo acá, ja", declaró.

El 30 de octubre del 2021, Sergio ya era parte del FC Barcelona y durante un partido contra el Alavés, se detuvo al minuto 42 para tomarse el pecho y la garganta con las manos por falta de aire.

Fue trasladado a un hospital y le detectaron una arritmia cardiaca, situación que lo dejó fuera de las canchas primero por tres meses y posteriormente, de manera definitiva.