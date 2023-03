¿Kristal Silva y su esposo se divorcian? La conductora de Venga la Alegría responde

Kristal Silva apareció en una alfombra roja y habló de una vez por todas sobre los rumores que han estado comenzando a circular, los cuales aseguraban que se iba a divorciar de su esposo Luis Ángel Garza, con quien lleva más de 10 años de relación.

Fue hace un par de semanas cuando se comenzó a esparcir el rumor que aseguraba que la conductora de Venga la Alegría también se iba a separar de su esposo, esto en medio de los múltiples divorcios que ocurrieron con las conductoras del programa Hoy.

Ante esto, este miércoles la también modelo estuvo presente en la Alfombra Roja de la marca Marie Claire, en donde además de hablar del bebé que esperan Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera, también decidió retomar los rumores de su aparente divorcio.

Al inicio se le cuestionó si a ella también le gustaría ser mamá, a lo que Silva respondió que sí, pero aún no era el momento:

"Claro, ya quiero que León tenga a su compañerito, pero ahorita todavía estoy relajada, quiero seguir compartiendo con mi marido, que por cierto ya me andaban divorciando, fue muy chistoso porque todavía tenemos un año y medio de casados, queremos disfrutar del matrimonio, seguir conociéndonos, queremos esperar tal vez dos años más", mencionó la joven.

Tras esto, fue cuestionada sobre qué opinaba sobre los rumores de su divorcio, a lo que ella respondió que solamente le causaban gracia:

"La gente se envuelve en las noticias, en los rumores, del hecho de que compañeros del medio están pasando por una situación como esa y me quieren divorciar con esa intención, porque saben perfecto que tengo una relación muy larga, más de 16 años juntos, yo nada más me rio de las notas, lo triste es que muchas personas lo creen, pero aquí me ven con el anillo", sostuvo con gran orgullo.