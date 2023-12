Kris Bowers se convierte en un compositor favorito de Hollywood

Kris Bowers creció en Los Ángeles, a minutos del foro de jazz The World Stage, un género que le encantaba. Siempre supo que la música era su camino.

“Les dije (a mis padres) cuando tenía 12 años que quería ir a la escuela de jazz y hacer giras como jazzista y luego hacer la transición a música para cine”, dice el pianista convertido en compositor. "Nunca tuve un momento en el que pensé: ‘Oh, tal vez haga otra cosa’. Siempre pensé: ‘Oh, ese es el camino e intentaré descubrir cómo hacerlo realidad’”.

Apenas dos décadas después de esa declaración preadolescente, el hombre de 34 años es un compositor nominado al Emmy y al Grammy cuyo currículum podría llenar páginas. Ha creado composiciones conmovedoras para cineastas destacados, incluidos Ava DuVernay y Justin Simien, y películas ganadoras del Oscar como King Richard (Rey Richard: Una Familia Ganadora) y Green Book (Green Book. Una amistad sin fronteras).

Tan solo este año, Bowers ha compuesto la música de las series Secret Invasion de Marvel, Chevalier y Queen Charlotte: A Bridgerton Story (es un veterano de los proyectos de Shonda Rhimes), lo que le valió un lugar entre los artistas revelación de 2023 de The Associated Press.

Después de haber sido nominado una vez al Oscar (como cineasta por su corto documental A Concerto is a Conversation), sus partituras para The Color Purple (El color púrpura) de Blitz Bazawule y Origin de DuVernay podrían llevarlo una vez más a los Premios de la Academia en marzo.

Kris Bowers posa para un retrato el martes 21 de noviembre de 2023, en Los Ángeles. Bowers es uno de los artistas revelación 2023 de The Associated Press. (Foto Willy Sanjuan/Invision/AP)

Bowers está agradecido con los cineastas que, según él, le han permitido explorar diferentes estilos y géneros.

“Como compositor negro, siento que, ya sabes, antes de que esas personas me dieran oportunidades, siempre tuve estos obstáculos del encasillamiento. Si quería hacer cierto tipo de película, era difícil que me consideraran para ello”, dice, recordando lo fácil que era para otros considerarlo sólo si necesitaban una banda sonora de hip hop.

Ahora, sus estrechas relaciones laborales con artistas como DuVernay le permiten la libertad de experimentar con diversas combinaciones de sonido. Sus partituras fluyen a la perfección, desde los ritmos alegres y llenos de batería de Space Jam: A New Legacy (Space Jam: Nuevas leyendas) hasta la peculiar reinvención de The Haunted Mansion (La mansión encantada) y la desgarradora banda sonora de la serie When They See Us (Así os ven).

“Siento que ese tipo de confianza y creencia es realmente lo que me ha ayudado a construir mi carrera”, dice.

Bowers buscó colaboradores y mentores para que lo guiaran en su recorrido por Hollywood. Su mentalidad a la hora de componer se inspiró en uno de esos colaboradores de alto perfil: el fallecido Kobe Bryant, con quien trabajó en el documental de 2015, Kobe Bryant’s Muse.

“Siento que gran parte de mi mentalidad está inspirada en él y también que mi mentalidad a la hora de componer se inspiró directamente en él en ese proyecto”, dice Bowers.

Durante sus primeros días como compositor de bandas sonoras, Bowers dice que sintió el síndrome del impostor, pero se propuso abordar proyectos desafiantes.

“Lo que podría verse como confianza fue en realidad que yo dijera: ‘No sé cómo hacerlo, pero lo resolveré‘”, dice. “Siento que el proceso diario es siempre tratar de calmar la voz interior que me dice que no pertenezco o que no debería estar aquí”.

El síndrome del impostor recurrente fue central en el cortometraje nominado al Oscar de Bowers en 2021, que codirigió, compuso y coprotagonizó junto a su abuelo, contando la historia de su familia desde el sur de Estados Unidos hasta Los Ángeles.

“Le hacía preguntas para tratar de que él reconociera ese sentimiento”, dice Bowers sobre su abuelo. “En algún momento, dijo: ‘¿Por qué debería dudar de mí mismo? ¿Por qué debería generar esos pensamientos en mi propia cabeza? Ya hay dudas con las que ya estoy lidiando, ¿por qué iba a duplicar mi esfuerzo y hacer eso internamente?’”.

Bowers todavía recuerda uno de los primeros momentos destacados de su carrera, uno que alivió algunas de sus primeras dudas. Fue seleccionado para interpretar dos canciones frente al entonces presidente Barack Obama en la Casa Blanca, junto a un grupo de íconos musicales.

“Creo que poder invitar a mi papá a ese espacio para verme ser parte de un programa como ese fue un momento que definitivamente se destaca para mí porque me siento un poco más seguro o cómodo en esta sensación de tener una posición afianzada en una industria”, recuerda.

A medida que Bowers continúa su ascenso, sus momentos de “lo logré” y su sensación de seguridad ya no giran en torno al reconocimiento público. Como esposo y padre de una niña, Bowers está más preocupado por impresionar y mantener a las dos personas que ama.

“Ahora está mucho más motivado por querer enorgullecer a mi hija, para que en el futuro, cuando ella mire hacia atrás en mi carrera, tenga algún tipo de orgullo por quién es su padre o por cómo su padre decidió trabajar, lo mismo con mi esposa, simplemente asegurándome de que se sientan atendidas”, dice.