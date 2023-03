Rey Mysterio estará en el Salón de la Fama de la WWE

La Lucha Libre en México recibió hace unos días con agrado la noticia de la llegada de Rey Mysterio al Salón de la Fama de la WWE, la empresa norteamericana reconocerá la trayectoria del luchador con raíces mexicanas en un magno evento el 31 de marzo.

Una ocasión muy especial para Rey, quien previo a esa gran noche ha pedido a los directivos la posibilidad de recibir en el escenario a Konnan, uno de sus mejores amigos y quien confío en su talento.

Cortesía El Universal

Una situación que habría sido aprobada por la relación del gladiador de AAA con la empresa estadounidense, que lo vio apoyar a Mysterio en sus primeras apariciones en ECW WCW.

Después de semanas de rivalidad entre Rey Mysterio y su hijo Dominik, todo el universo de la WWE ha sido testigo de la aceptación del reto por parte del histórico luchador con pasado en la AAA.

Todo ocurrió en el episodio más reciente de SmackDown, en el que Dominik cruzó la línea y encaró a su madre y hermana tras el combate de Rey Mysterio contra LA Knight.

"Tú me has obligado a esto. Me has obligado a golpearte. No vas a faltarle el respeto a tu madre. Esa es mi esposa. ¿Quieres una pelea en WrestleMania? La tienes. Te veo en WrestleMania" indicó Rey ante la mirada de sorpresa de su hijo.