¿Kimberly La Más Preciosa estará en la proxíma edición de La Casa de los Famosos?

Aseguran que Telemundo quiere repetir la misma fórmula que Televisa con Wendy Guevara y buscan que Kimerberly La Más Preciosa esté en la próxima edición de La Casa de los Famosos.

De acuerdo con la influencer Chamonic, informó que Kimberly se encontraba en el programa Hoy Día en Miami Florida, como parte de su gira de medios por Estados Unidos. Ahí, además de hablar de diversos aspectos de su vida, confesó que había retomado su relación con Óscar Barajas.

Sin embargo, la sorpresa vendría después de que la experta en espectáculos comentó que Telemundo quiere repetir la fórmula de Televisa con Wendy Guevara y buscan, presuntamente, que Kimberly La Más preciosa esté en la próxima edición de La Casa de los Famosos, solo que esta vez epara Estados Unidos.

"Le cuento en exclusiva que me dicen que la quieren para el reality de La Casa de los Famosos que hace Telemundo en Estados Unidos, pero lo graban en México, ya les he platicado que ellos (Telemundo) tienen los derechos aquí en USA, obviamente quieren hacer la misma fórmula que el reality de México con Wendy, que ha sido un fenómeno", sostuvo.

A pesar de que hasta el momento esta información no ha sido confirmada, usuarios parecieron no estar de acuerdo con la idea, comentando que Kimberly no tenía la "misma chispa" que Wendy.

"Ella es muy enojona", "Nada que ver, esta habla como Bárbara”, "Aunque lo haga nunca será igual, Wendy tiene chispa y su esencia, y Kimberly no tiene gracia, en mi humilde opinión", "Ella no tiene ese carisma que Wendy, ella es agresiva e insegura, nada que ver", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.