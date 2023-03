Kim Shantal acusa a Domelipa de sabotaje y traición

Surge una nueva polémica entre influencers, ahora las involucradas son Kim Shantal y Domelipa.

En un reciente video, Shantal soltó la leña al fuego, pues se pronunció en contra de la famosa tiktoker, a quien acusa de sabotaje y traición.

Según las palabras de la youtuber, Domelipa no sabe ser amiga, y asegura que se metió con un exnovio de ella, además de que le hizo lo mismo a una de sus amigas.

Todo comenzó cuando supuestamente Kim Shantal fue captada besándose en un antro con Rod Contreras (novio en ese entonces de Dome) en Mazatlán.

"Resulta que siempre se ha pensado que Dome y yo tenemos una riña, que porque ella vio un video donde años atrás había insinuado que Rod y yo nos habíamos besado en un antro en Mazatlán, cuando pasó todo ese desmadre, yo hablé con Rod, quien era mi amigo en ese entonces, porque yo no conocía a Dome", dijo.

Tiempo después tuvo oportunidad de conocer a Dome, y aunque no se hicieron amigas, si tuvieron una relación más cercana.

"Meses después yo conozco a Dome en un antro, donde teníamos muchos amigos en común. Un amigo me dijo, oye, quiero invitar a Dome a tu mesa", Kim señala que ella accedió a que Dome se sentará con ellos para conocerse y no quedarse con la primera mala impresión.

Señala que Dome llegó a hacer comentarios incómodos y salió con un exnovio de ella. Algo que consideró como "burla". "Yo esperaría otra cosa de una morra que días antes me estaba diciendo que saliéramos".

Luego de las diferencias, Kim asegura que Domelipa intentó arreglar sus diferencias; sin embargo, Kim se negó. De ahí comenzó una discusión en un antro, pero Dome estaba pasada de copas y dijo que Kim la había intentado golpear. Algo que Shantal negó por completo.

Pero hay más, también dice que Domelipa habló mal de ella con sus amigos y marcas, con quienes aseguró que Kim la quiso agredir. La situación afectó la carrera de Shantal porque perdió la oportunidad de trabajar con algunas marcas.

"Personas con quienes yo mantengo comunicación de marcas me dicen: 'oye Kim, queríamos contactarte para esta marca, pero, pues también en este contrato está Dome, y Dome dejó en claro que no quiere nada contigo porque tú trataste de pegarle... Esa cosa yo dije, wey no puedo creer que sigas inventando esa teoría".