Kenia Os vs. Kim Loaiza: ¿quién domina Spotify?

Entre los generadores de contenido digital que dan el paso al mundo artístico, Kenia Os y Kimberly Loaiza son dos figuras destacadas, ambas cuentan con una base de fans fieles, pero solo una domina una de las plataformas más importantes de música en streaming, Spotify.

Hace unos días esta plataforma dio a conocer su balance de lo más escuchado en 2023, en el que Kenia Os aparece entre en top ten de las artistas mujeres más escuchadas en México, ocupando el lugar cuatro solo por debajo de Karol G, Shakira y Taylor Swift, quienes están en los primeros tres; y está por arriba de Yuridia, Rosalía, Lana Del Rey, Young Miko, Dua Lipa y Ariana Grande.

Durante todo 2023, la originaria de Mazatlán, Sinaloa, logró alrededor de 177 millones 374 mil 468 escuchas en la plataforma, según un cálculo realizado por El Universal, ocupando el lugar 41 de 201 artistas que dominaron la lista de más escuchados semana con semana; en 2022 logró 52 millones, 346 mil 460 escuchas aproximadamente, posicionándose en el lugar 112, por arriba de Danna Paola y Angela Aguilar.

¿Y Kimberly Loaiza?

Kimberly Loaiza no aparece en ninguno de los balances de Spotify de los últimos dos años, aunque a inicios de diciembre ella compartió que había logrado un Récord Guinness por tener el canal de YouTube en español con más suscriptores en el mundo, con 43.7 millones; muy por encima de los 5.39 de Kenia Os, aunque Kim acaba de anunciar que ya no generará más contenido para su canal, porque quiere dar paso a sus proyectos personales, esto después de declarar que el supuesto engaño de su pareja Juan de Dios Pantoja fue solo una estrategia de marketing, lo que provocó que muchos de sus seguidores la cancelaran.

Desde 2018, cuando Kenia Os no quiso firmar un contrato con JukiLop, el canal de Juan de Dios y Kimberly que la dio a conocer, por considerarlo en desventaja para sus intereses, nació una rivalidad entre ellas que ha durado hasta el día de hoy, ya que la nominada al Grammy habló de un supuesto boicot de esta pareja, para que ella no se pudiera presentar en su tierra natal Mazatlán, esto en una serie de conversaciones que Kenia tuvo con un amigo y que fueron reveladas por tiktoker @Diegokmorrillo el día de ayer, en las cuales le decía que Kim y Juan ponían como condición para presentarse que ella no lo hiciera por lo menos en un año, motivo por el cual no había podido concretar una fecha en esa ciudad.