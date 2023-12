Kimberly Loaiza se retira y acepta que infidelidad de JD Pantoja fue estrategia

Kimberly Loaiza ha sorprendido en redes sociales, pues acaba de lanzar el que será su último video en YouTube. La influencer y cantante ya había adelantado previamente en su canción KIMBY su adiós, pues la letra era una despedida para sus linduras.

Ahora, la intérprete de Devoto, ha confirmado lo que muchos de sus fans habían especulado, se despide del mundo del entretenimiento.

En el emotivo video, Kim, de 26 años de edad, aparece frente a la cámara utilizando la misma sudadera que utilizó en su primer video lanzando hace varios años.

"Linduras, jamás pensé decir esto, pero me voy. Vengo a despedirme de ustedes", señala Loaiza.

En el comienzo del video, la "lindura mayor" acepta que muy pocos van a creer que se trata de una despedida, puesto que algunos pensarán que se trata de una estrategia publicitaria, sin embargo, entre lágrimas se despide de sus fans.

"Seguramente muchos pensarán que esto es una mentira y reconozco que he estado mal por prestarme, perdón, si se han molestado conmigo por eso, les juró que no fue con la intención de dañar a nadie", señala Loaiza.

Una de las cosas que más sorprendió es que Loazia acepta que se ha prestado a ser parte de estrategias publicitarias para impulsar su música, aprovechándose de una supuesta infidelidad de parte de JD Pantoja, el padre de sus hijos Kima y Juanito.

"Yo sabía que prestarme en la estrategia de la infidelidad de JD le quitaría fidelidad a mi palabra, sabía que le quitará validez a esta decisión. Como ya les dije tomé hace tiempo. Me dejé llevar y no debí participar", señala. "Sé que en este punto no me van a creer nada".

Loaiza señala que esta decisión la había tomado hace dos años, pero por diferentes cuestiones no la había tenido que esperar hasta este lunes.

Aunque en inicio se especulaba que la artista diría adiós a las redes sociales, confirma que es un adiós también de los escenarios, pues su gira lleva por nombre despedida, con la que dirá adiós "personalmente" a sus seguidores.

Por otro lado, Kim también explica cuáles son los motivos por los que decidió lanzar su álbum, X Amor, el cual será el primero y último de su carrera.

"Ese disco lo saqué porque por muchos años se los tenía prometiendo y no quería irme sin cumplirles", señala.

Loaiza destaca que esta decisión la tomó debido a que quiere dedicarse a criar a sus hijos, pues quiere ser una madre cercana a su familia.

"No muchos me van a entender, pero sinceramente yo me rehúso a que mis hijos los crie una niñera", señaló la famosa.

Kim Loaiza se retira de YouTube.