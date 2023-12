¿Kim Loaiza anuncia su retiro tras lanzar su álbum X Amor?; esto dice la letra de su canción KIMBY

Luego de varios de espera, Kim Loaiza lanzó su álbum debut este jueves, el cual desde los primeros minutos de estreno se hizo viral y acumuló millones de reproducciones en plataformas como Spotify y YouTube.

La artista ha estado envuelta en varias polémicas relacionadas a su vida personal, incluida su relación con Juan de Dios Pantoja, con quien tiene dos hijos: Kima y Juanito. Tras ser expuesta la infidelidad de JD Pantoja, la pareja tomó rumbos separados, en medio de la polémica, pues algunos medios e "influencers" aseguraron que todo era un montaje publicitario.

Posterior a su separación y con varios tuits hechos por JD y Kim pronunciándose al respecto, Kim lanzó el tema Mal Hombre, dedicado a Pantoja, más tarde anunció su gira La Despedida, con la que recorrerá varias ciudades en México y Latinoamérica; el nombre del tour sorprendió a sus seguidores, pues comenzaron los rumores de un posible retiro de los escenarios.

Este jueves Kim estrenó su álbum debut XAmor, el cual salió tras varios años desde que inició su carrera musical, el trabajo musical incluye éxitos previamente publicados como Devoto, Te cambie por el, Patan y Kitty.

Kimberly compartió un emotivo mensaje para sus fans:

"Este disco lo hice con todo mi corazón y con mucho sentimiento. Con este álbum me demostré a mí misma de lo que soy capaz, lo versátil y multifacética que puedo llegar a ser si me lo propongo.Disfrútenlo mucho, espero que les guste tanto como a mí, el disco tiene canciones de todo tipo, de muchos géneros, yo aún no supero que hice una canción de Rock jaja Este es un regalo de mí para todos ustedes, así que denle mucho mucho amor y cuando lo escuchen completo díganme en los comentarios cuáles fueron sus favoritas", señala la famosa de 26 años. Los amo demasiado y siempre los amaré linduras con este disco les dejo una parte de mi corazón, cuídenla mucho

Sin embargo, las canciones que complementa el álbum han preocupado a sus fans, en especial el track de apertura que lleva por nombre Kimby, la cual es una balada en donde Kim se sincera sobre la fama y su vida personal, en donde, al parecer, deja en claro que dirá adiós a la vida pública, aunque señala que no es definitivo, pues piensa regresar.

¿Qué dice la letra de Kimby?

Llevo tiempo

Intentando escapar de este lugar.

Lo agradezco

Pero creo que ya debo respirar

Con cariño digo estas palabras

Y antes de juzgarme pónganse en mi lugar

No saben lo difícil de estos años

Sin ver a mi mamá

Lo hice por mí

por mi familia

por juanito y

por kima.

Y si vuelo un día porfa esperen por mí

Otro día, otro concierto

La ansiedad en el aeropuerto

Otra vez que hablaron de mí

Comentarios que no son ciertos

Prefiero un saludo y después la foto

Hasta ahora recién lo noto

Quisiera cometer errores

Sin quedar con el cora roto

Hace mucho no veo a mi abuela

Ni a mis amigos de la escuela

Mi agenda siempre está tan llena

Y hace que el tiempo más me duela

La gente olvida que tengo sentimientos

Que soy humana también siento

Pasando muy buenos momentos

Pero es hora de irme, lo siento.

El dinero no compra el tiempo

Y tiempo es lo que más me falta

Ahora que en verdad lo entiendo

Kimby ahora te entrego esta carta

Lo hice por mí

por mi familia

por juanito y

por kima

Y si vuelo un día porfa

Esperen por mí.

Esperen por mí.

porfa Esperen por mí.

lo voy a extrañar, pero este es el final.