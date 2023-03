Kiefer Sutherland presenta su nueva serie de suspenso Rabbit Hole

El actor Kiefer Sutherland, protagonista de la serie de televisión 24, presentó en la noche del lunes en Toronto su nueva serie, Rabbit Hole, y reconoció a EFe su atracción por el género del suspense, así como personajes que se enfrentan a "desafíos insuperables".

En Rabbit Hole, Sutherland da vida a John Weir, un agente privado que opera en el mundo del espionaje industrial en Estados Unidos y que es falsamente acusado de asesinato por un misterioso y todopoderoso individuo.

Rabbit Hole se emitirá en España a través de la plataforma SkyShowtime, que empezó sus emisiones el 28 de febrero, y en Latinoamérica a través de Paramount+.

En la serie también participan, entre otros, los actores Charles Dance (Game of Thrones), Meta Golding (Empire) y Enid Graham (Mare of Easttown).

En la alfombra roja de Rabbit Hole en Toronto, ciudad donde la serie se filmó en el verano de 2022, Sutherland, hijo del actor canadiense Donald Sutherland, dijo a EFE que siempre le han atraído las obras de suspense.

Su mayor éxito televisivo fue la serie 24, que se emitió durante nueve temporadas en Estados Unidos y en la que el actor británico-canadiense interpreta a un agente contraterrorista del FBI, Jack Bauer.

"Siempre me ha interesado el suspense porque pone al personaje en desafíos que parecen insuperables. Jack Bauer intentó todo lo que pudo a pesar de que sabía que no ganaría; John Weir es un personaje muy parecido en ese aspecto", dijo.

"Son muy diferentes en conjunto, pero la idea de que a pesar de todo vas a hacer todo lo que puedas dice mucho del personaje. Y es lo que siempre me ha interesado como actor y me ha hecho querer trabajar en este género", añadió.

Sutherland describió a Weir como un personaje "muy complejo, con muchas capas" y dijo que fue "un privilegio" interpretarlo.

El actor también señaló que "Rabbit Hole es "un reflejo de lo que está pasando en nuestra época".

"Las noticias son servidas a secciones de la población dependiendo de lo que quieren oír y ver. Es muy diferente de cómo crecí cuando había tres canales de noticias y todos decían lo mismo: que dos más dos son cuatro", explicó.

"Ahora hay algunos grupos que dice que no, que dos más dos son cinco. Es una realidad en nuestro mundo y nuestra serie es solo un espejo de eso. Y creo que empezamos a sentir un poco de alivio porque estamos intentando recuperar la idea de qué es la información basada en hechos", añadió.

Sutherland también reconoció que sus ideas políticas están muy presentes en su vida profesional. El actor es nieto, por el lado de su madre, la actriz Shirley Douglas, del político socialista canadiense Tommy Douglas, considerado el creador del sistema de sanidad pública universal que es uno de los orgullos del país norteamericano.

"(Mi ideología) orienta las historias que quiero contar. Sustenta porque estoy interesado en algunos proyectos, me orienta como persona. Es imposible separarte de tus propias ideas políticas. Así que sí, tiene un profundo reflejo en la forma en que interpreto un guion y en la forma en que represento a un personaje", aseguró.

El actor también habló de su faceta como músico. En 2016 lanzó su primer álbum, Down in a Hole, una colección de canciones de música "country" escritas en colaboración con Jude Cole e interpretadas con su grupo, The Kiefer Sutherland Band.

En 2018, Sutherland y su banda viajaron a España como parte de su gira europea. Y el año pasado, el actor publicó su tercer álbum.

"La verdadera diferencia con la música es que esas canciones las he escrito yo. No escribí 'Rabbit Hole' ni "24" pero sí esas canciones. Tienen un punto de vista muy personal. Es otra forma de expresarme", concluyó.