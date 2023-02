Ken Salazar dice que no ha conversado con AMLO sobre García Luna

El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, sostuvo que nunca ha conversado sobre el juicio contra el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, con el presidente Andrés Manuel López Obrador y confió en que la Corte trabajará para dar resultados.

En conferencia de prensa, dijo que no opinará sobre el caso porque es un tema que corresponde a la Corte en Estados Unidos.

"No voy a comentar en este día, porque quiero enfocarme en lo que estamos haciendo nosotros aquí, en este proyecto. Esos temas están en las Cortes y esperamos que el sistema trabaje para que nos dé los resultados que van a salir allí", respondió a pregunta expresa.

El embajador también señaló que no ha hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este caso. "Yo nunca he tenido conversación con el presidente López Obrador sobre García Luna, entonces no tengo comentario sobre eso, porque es algo que está en la Corte de Estados Unidos", insistió.

Por otra parte, Ken Salazar subrayó que México y Estados Unidos deben hacer más esfuerzos para combatir el cambio climático.

"Tenemos que hacer muchísimo más, por eso estos esfuerzos que estamos haciendo aquí con la mariposa (monarca) son tan importantes", manifestó.

"Lo mismo es la realidad para México, que tiene que hacer más esfuerzos para cuidar el ambiente. El esfuerzo que se lleva, por ejemplo, en la selva maya, el plantamiento de árboles, eso tiene que tener éxito", expresó embajador.

El embajador presentó un proyecto de un jardín polinizador de la residencia de la Embajada de Estados Unidos, a fin de promover la llegada de la mariposa monarca.

En cuanto al tema energético, apuntó que las inquietudes se tienen que resolver por la vía del T-MEC.