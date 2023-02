Ken Salazar bautiza como Benito Juárez una habitación de su casa

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, reveló que recientemente "bautizó" a una habitación de su Residencia Oficial con el nombre de "Benito Juárez", en homenaje a las buenas relaciones que mantuvieron el Benemérito de las Américas y el expresidente estadounidense Abraham Lincoln.

Momentos antes de montar una guardia de honor al pie del Monumento a Abraham Lincoln, en el parque del mismo nombre, ubicado en Polanco, el diplomático explicó que la recámara principal, donde se hospeda a visitantes distinguidos la nombró Abraham Lincoln, mientras que la otra habitación, en la que son alojados congresistas de Estados Unidos, la designó como "el cuarto de Benito Juárez".

"Porque la relación entre el presidente Lincoln y el presidente Juárez fue una relación unida, donde su no hubieran tenido ellos la comunicación ni el entendimiento, no tuviéramos el México de hoy, no tuviéramos el Estados Unidos de hoy".

En un mensaje ante los medios de comunicación, el embajador Salazar señaló que en el marco del Día de los Presidentes, que se festeja este lunes en Estados Unidos, "quiero levantar esta unión tan fuerte y tan buena y para siempre que tenemos entre los Estados Unidos y México".

Dijo que a pesar de que mucho ha cambiado desde los tiempos en que Abraham Lincoln fue presidente, los pueblos de ambos países estamos unidos para seguir adelante en esta relación, "que es inseparable, por la geografía. Eso nunca cambiará, pero unidos y hasta más e inseparables por los pueblos".

Recordó que más de 300 mil ciudadanos estadunidenses tienen sus raíces aquí en la historia de México, "como mis antepasados y yo, que ya por 400 años estamos ahí en lo que es Nuevo México y el estado de Colorado, pero hay muchísimos más".

El diplomático subrayó que en este festejo del Día de los Presidentes "quiero honrar yo a las dos naciones, y al presidente Lincoln y al presidente Juárez por lo que hicieron ellos para los pueblos que viven en estas dos grandes naciones en este tiempo".

Acompañado por congresistas migrantes de Estados Unidos, Ken Salazar señaló que el trabajo sigue y hay muchas cosas que se están haciendo para que aquí en América del Norte "tengamos nosotros esta potencia de la democracia más grande del mundo, ejemplo para los demás países y una economía que trabaje para todo el pueblo".