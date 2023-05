Katy Perry ruge y Andrea Bocelli canta para Carlos III

La solemnidad del acto de coronación de Carlos III celebrado el sábado contrastó con el concierto de este domingo, en honor al nuevo rey.

Se trató de una oferta musical muy diversa, integrada lo mismo por Katy Perry que por Take That, Lionel Richie y Nicole Scherzinger, entre otros artistas, pero que coronó la alegría de los ingleses en este fin de semana.

Pero fue sin duda Perry quien iluminó la fiesta musical realizada en los jardines del Castillo de Windsor, a la que acudieron más de 20 mil personas.

Si bien sólo cantó dos éxitos, enamoró a toda la audiencia británica y fue ovacionada en todo momento.

"¡Déjenme oír su rugido!", fueron sus primeras palabras, mientras ingresaba a las inmediaciones de este lugar con un vestido dorado como si fuera una princesa. Mientras se acercaba al escenario interpretaba su hit "Roar" y en el cielo drones dibujaban la forma de un tigre.

"Estoy feliz de estar con ustedes, los amo demasiado, estoy contenta de celebrar todo el fin de semana, vine con mi mamá, ella está feliz de estar aquí, gracias por haberme hablado para este festejo", expresó emocionada.

"Quiero dedicar la siguiente canción al rey y al trabajo que hace", y entonces se escuchó "Fireworks", mientras que tanto el rey Carlos III, como la reina Camila disfrutaron del evento sentados y ondeando pequeñas banderas británicas.

Perry cantó junto con decenas de coristas y una orquesta en vivo, en un amplio escenario que incluyó varias pasarelas, pantallas gigantes y teniendo de fondo al castillo, en donde también caída la noche se mostraron diversos visuales.

Lionel Richie interpretó su tema icónico "All night long", con el que toda la familia real se puso a bailar y hasta el propio rey se levantó de su asiento para disfrutar mejor esta canción.

Andrea Bocelli cantó con Sir Bryn Terfel en el tema "You´ll never walk alone" y minutos antes Olly Murs interpretó "Dance with me tonight"; el grupo Take that fue el último en cantar.

El concierto, que de acuerdo con el presentador Hugh Bonneville fue visto en más de 100 países, arrancó con "Feel the love", de Rudimental.

También hubo participaciones breves de invitados como los Muppets: Miss Piggy y Kermit, y videos grabados de Tom Cruise, así como espectáculos de danza contemporánea a cargo del Royal Ballet.