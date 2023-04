Katy Perry rechaza muñeco del Dr. Simi que le regalaron en pleno concierto

En los últimos años se ha convertido en tradición arrojar muñecos del Dr. Simi sobre el escenario de artistas. Por medio de TikTok, se viralizó la reacción que tuvo Katy Perry cuando un fan le obsequió su peluche personalizado.

Aunque es una práctica celebrada por muchos, ya que el Dr. Simi es una de las entidades más populares de México, también ha sido objeto de críticas, pues hay quienes argumentan que puede ser peligroso para las y los cantantes.

Rubén Albarrán y Dua Lipa causaron polémica al rechazar el peluche que les arrojaron sus fans.

El vocalista de Café Tacvba optó por romper al muñeco, mientras que la intérprete de "One Kiss" lo pateó fuera del escenario. Ahora, a su reacción se suma la de Katy Perry.

Katy Perry realizó un show en Las Vegas, Nevada. Mientras se encontraba cantando el tema "Never Really Over", uno de sus éxitos musicales, un fan que se encontraba frente al escenario le entregó en la mano un peluche del Dr. Simi.

El muñeco tenía un vestuario colorido, como los que suele llevar la autora de "Hot n Cold" en sus diferentes shows y conciertos.

Sin embargo, al recibir el obsequio, Katy Perry lo mostró al público y segundos después lo regresó al fan.

La acción de la cantante originaria de California, Estados Unidos, provocó el descontento de sus admiradores mexicanos. "¿Por qué lo regreso?, "Canceladísima por regresarlo", "No le gustó y por eso lo regresó", escribieron en el video.

Aunque algunos usuarios de TikTok defendieron la reacción de la famosa. "Mejor que se lo regrese a que lo tire el staff a la basura. Mínimo ya tienes un muñeco que ella agarró", señaló una usuaria.

Más tarde, otra fan subió al escenario junto a la cantante y volvió a entregarle el peluche del Dr. Simi. En esta ocasión, Katy Perry tomó al muñeco y lo cargó como bebé entre sus brazos.

Seguido, uno de sus bailarines le ayudó a sostener el muñeco para que ella pudiera continuar bailando las coreografías del show.