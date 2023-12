Revive Kate del Castillo cómo fue su primer contacto con ‘El Chapo’ Guzmán

Kate del Castillo recordó en entrevista con Yordi Rosado cómo fue su primer contacto con “El Chapo” Guzmán, algo que la mantuvo alejada de México tiempo después, tras problemas legales que tuvo que enfrentar.

En la plática, la estrella contó a detalle cómo fueron los primeros acercamientos del equipo legal de “El Chapo”, hasta llegar a su finca en donde lo conoció.

La protagonista de películas como La misma Luna y Verdades que matan, hizo un tuit polémico en el que mencionada al narcotraficante, situación por la que desató críticas, pero por la que también llamó la atención del propio Guzmán.

“Fue por medio de mi mamá, hablaron a la ANDA, para decir que me querían para una película internacional, entonces, mi mamá me habló. Yo me acuerdo de que estaba haciendo Dueños del Paraíso, una serie en Miami, trabajando todos los días, excepto los domingos

Me dice mi mamá, ‘oye que te están buscando para algo grande’, y yo ‘ay sí, mami’, dales mi e-mail’. Y total que después de un tiempo me ponen, y yo ‘mándenme el guion’, ahorita, no tengo tiempo”, dijo la estrella de cine.

Kate señaló que le indicaron que querían verla, puesto que estaban planeando una película grande internacional de Hollywood, aunque ella recalcó que no tenía tiempo, por lo que les solicitó el guion.

“Me volvieron a escribir, yo digo que han de haber dicho, ‘esta no nos va a hacer caso, no va a dar bola alguna hasta que no digamos quiénes somos’”, señaló la actriz. “Entonces ya me dijeron, somos los abogados del señor Guzmán, y yo ahí, pues como buena actriz que estás buscando una historia, algo que hable de tu país, algo que llame la atención en Hollywood, algo de que alguien quiere hablar, por supuesto que me interesó”, agregó la protagonista de Volver a caer.

“Dije inmediatamente que sí, pero él estaba en la cárcel. Él estaba todavía no sé en qué cárcel aquí en México, en el Reclusorio Norte, y este dije claro que s, ¿cómo le hacemos?’”, contó la estrella de telenovelas en México,

Kate detalló que les pidió a los abogados que la visitaran en Estados Unidos, aunque le comentaron que no podían acudir al país, por lo que ella señaló que podría ir solo un día a México, debido a su trabajo, así que iba a rentar un avión.

“Fue algo muy delicado, no pensé en ese momento”, dijo. Aunque señaló que era una manera de acercarse a la gente de El Chapo. “Él estaba detenido, estaba en la cárcel, no iba a salir nunca”.

“Para mí era una oportunidad perfecta para contratar a un buen escritor que lo escuchara a él, que viniera de su propia boca, porque él lo que me decía es que le habían montado muchos muertitos y que él quería poner las cosas claras de las cosas que él sí había hecho y las que no”.

La actriz detalló que viajó a Toluca en donde dejó claro que ella solamente quería contar la verdad y que viniera directo de la boca de Guzmán. “No tenía miedo”, dijo.

Recordó que estuvo como invitada con Oliver Stone en una fiesta, en donde conoció a un productor, quien le comentó que si en algún momento la llegara a contactar "El Chapo", Oliver estaba interesado en hacer la historia. Detalla que en ese momento Oliver había realizado la cinta Savages con Salma Hayek.

“Cuando pasa esto le hablé a esta persona, seguí la amistad con el productor, me contactó a otro productor español, terminamos yendo nosotros tres y Sean Penn, y me terminaron hablando de Sean Penn como unas dos semanas antes de que fuéramos a ver al señor”.

“Ya tengo todo perfecto al actor de Hollywood, a los productores, para que sepa este señor que voy en serio”, agregó.

La actriz relata que mientras ella estaba trabajando para conseguir los productores, creyó que el proyecto se vino abajo, pues fue cuando Guzmán se escapó, aunque revela que ellos le comentaron que las cosas se habían puesto mejor.

“Pasó un rato y me contactan otra vez, pero ya estaba él en la fuga”, dijo.

Reveló que viajó a Guadalajara para el cumpleaños de una amiga y mantuvo contacto con la gente de "El Chapo", en donde le dieron un teléfono para poder tener contacto directo.

“Yo iba por mi historia y eso hice, empecé a textear con él”, señaló.

“Finalmente, terminamos yendo a un lugar que yo no sabía, me pidieron tomar un vuelo a Guadalajara y llegamos a un hotel”, contó.

Destacó que viajó con los dos productores y el actor Sean Penn, de quien dijo se unió pocas semanas antes del contacto, algo que ahora ve como sospechoso. Sin embargo, señala que de esta situación terminó decepcionada debido a que la hicieron a un lado los productores y el actor.

“Ellos tenían otro plan”, dijo.

Kate dice que todo cambió debido a que Sean comenzó a hacer preguntas que no debía.