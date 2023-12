Kate del Castillo revela por qué no quería casarse con Aarón Díaz y la razón de su divorcio tras 2 años

Kate del Castillo estuvo en el programa de entrevistas de Yordi Rosado en YouTube, en donde habló sobre diversos temas, incluido su polémico romance con el galán de telenovelas, Aarón Díaz, quien es diez años menor que ella, algo que dio mucho de que hablar en la prensa.

En la plática con Yordi, Kate señaló que accedió a casarse con el protagonista de Teresa debido a la presión que sintió con su familia, además de querer complacer al actor.

"Aarón es un chico que es puro amor y puro cariño, simplemente no era para mí. Me casé muy presionada, nunca me quise casar. Ahí sí, yo no me quería casar y lo hice nada más por darle gusto a su familia, a la mía, a él mismo también"

Sobre por qué terminó la relación, la actriz, de 51 años de edad, detalló que Aarón Díaz quería tener hijos, algo que ella no estaba dispuesta a cumplir.

"Él quería tener hijos, luego luego, yo ya sabía que yo no quería tener hijos, él sabía que yo no quería tener hijos, entonces fue así como, ¿qué parte no entendiste mientras andábamos que yo te dije que no quería tener hijos y ahora sí? Y ahora, por supuesto, evidentemente él es un gran padre y moría por tener hijos y yo no le voy a quitar eso a nadie, imagínate".

Del Castillo se sinceró sobre como es mantener una relación con un hombre menor, destacando cómo enfrentó el tener que casarse por presión; sin embargo, señaló que fue una etapa divertida de su vida. "Por eso yo siempre soy de frente, yo quiero esto".

"La ventaja es que me divertí", agregó.

Kate es una de las actrices mexicanas de mayor reconocimiento a nivel mundial, entre sus trabajados destacados están series como Ingobernable, Dueños del Paraíso, Volver a caer y su mayor éxito, La Reina del Sur, en donde fue la protagonista durante tres temporadas.