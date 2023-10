Karol Sevilla denuncia abuso de autoridades tras ser multada por excederse en parquímetro

La actriz Karol Sevilla, quien ha ganado notoriedad en las redes sociales por su autenticidad al compartir su vida personal y laboral con sus seguidores, denunció una situación (a su juicio) injusta tras recibir una multa por exceder el tiempo en un parquímetro.

A través de sus historias en Instagram, documentó el momento en que su vehículo fue inmovilizado con un candado, "araña", una sanción que podría alcanzar hasta 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que es la referencia económica utilizada en México para calcular el monto de diversas obligaciones y sanciones.

Esta medida se aplica a quienes estacionan en lugares prohibidos, como zonas peatonales o carriles exclusivos para ciclistas, dentro de túneles o en áreas con señales restrictivas, así como a quienes no abonaron la cuota de estacionamiento en un parquímetro después de que expiró el tiempo pagado.

Karol Sevilla enfatizó que, en su caso, no había sobrepasado el tiempo estipulado y, a pesar de ello, recibió la multa. Llena de indignación, expresó: "La persona que puso la araña, ¿sabes quién pagará esa multa? Tu abuela, porque yo no la pagaré. En el reloj marcaba 1:58 y son 1:53. A mí no me vas a levantar falsos".

Aunque al principio se negó a pagar, finalmente abonó la sanción y señaló que, en caso de que tuviera otras multas, también las tendría que pagar para evitar que su vehículo no fuera liberado. Además, reiteró que le pareció injusta la experiencia y alentó a otros que se encuentren en una situación similar a presentar denuncias y no aceptar sanciones injustificadas.

"La gente no cag... dinero para pagar así. Obviamente, lo hacen a su conveniencia. Me enseñaron las fotos y literalmente solo se ve un papelito y el otro no se ve, esto está muy cabr... Fue un oficial. Por eso vivimos así, México", sentenció.

Asimismo, señaló que ella sí denunciará.

En relación con la cuantía de las multas, se estipula que los conductores que enfrentan una inmovilización con la "araña" en su automóvil deberán pagar una sanción equivalente a 5, 7 o 10 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, según el reglamento de tránsito de la Ciudad de México, establecido en el artículo 33. Para el año 2023, el valor de una UMA es de 103.74 pesos.