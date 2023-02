Karol G y Romeo Santos se unen para presentar X si volvemos

Tras el anuncio de su álbum, Mañana será bonito, Karol G lanza X si volvemos, acompañada por Romeo Santos.

Unidos por primera vez, ambos artistas cuentan la apasionante y sensual historia del final de una relación.

Producido por Ovy On The Drums y compuesta por Karol G, Romeo y Kevyn Mauricio Cruz, la rola da vida a una noche cautivadora en la cama donde una pareja admite su innegable química sexual a la vez que aceptan que no están destinados a estar juntos.

Mientras cantan, “Con eso nos vamos, pero antes de irnos. Vamos hacerlo por última vez, bebé. Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos”.

La canción llega poco después de que la ganadora del Latin GRAMMY anunciara su cuarto álbum, Mañana será bonito. El anuncio del lanzamiento estuvo acompañado de un corto video en el cual al Karol sentirse triste llama al servicio atendido por niños, que le dan indicaciones para ser feliz