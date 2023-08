Karol G lanza Mi ex tenía razón: ¿la canción tiene indirectas para Anuel AA y Feid?

El nuevo sencillo de Karol G está dando mucho de que hablar por su contenido lírico. Mi ex tenía razón es el sencillo principal de su nuevo álbum de estudio que lleva por nombre Mañana será bonito: Bichota Season.

Con este nuevo trabajo discográfico, la colombiana sorprende a sus fans sacando su lado más creativo y libre, pues es su primer álbum que lanza bajo su propio sello Bichota Records.

Sin embargo, el tema que ha llamado la atención es Mi ex tenía razón, la cual está llena de referencias, tanto de la vida personal de Karol G, así como de otros elementos de la cultura pop como la telenovela Yo soy Betty, la fea y la propia Selena Quintanilla, de quien Karol toma inspiración.

La canción cuenta con un video musical en donde se muestra a Karol interpretando el tema junto a su banda al aire libre. Pero lo que llama la atención es la tematica.

En el tema Karol hace lanza algunas indirectas a su expareja, Anuel AA, quien ha causado polémica por atacar directamente a Karol G, y a Feid, el reguetonero con quien se ha relacionado sentimentalmente La Bichota.

Mi ex tenía razón, dice algunas frases como "Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar a uno como él, y me llegó uno mejor, que me trata mejor", algunos han señalado en redes sociales que el tema hace referencia tanto a Anuel como a Feid.

Por otro lado, Karol se inspira en el estilo tex-mex de Selena, y deja claro portando un top con la imagen de Selena Quintanilla impresa.