Karla Sofía Gascón explota y revela que no le importa quién ganó La Casa de Los Famosos: 'no sé quién es Wendy'

A pocas horas de que "La casa de los famosos México" llegara a su final, Karla Solía Gascón publicó un tuit en el que expresaba su desinterés ante la última emisión del programa, de la misma manera que destacó que no tenía conocimiento de quién era Wendy Guevara, sin embargo, sí destacó su inconformidad frente a las estrategias de varios reality shows que han recurrido a incluir a personas LGBTIQ+ para meros fines publicitarios y reiteró que, pese a ser una mujer trans, eso no la obligaba a sentir empatía con otras personas que formen parte de la comunidad.

Mientras gran parte de la población se encargaba de hacer tendencia a "LCDLFM" y a sus cuatro finalistas; Wendy Guevara, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Poncho Mayer, también hubo otras personas que se mostraron indiferentes ante la final del reality de Televisa; una de ellas, fue la actriz de origen español Karla Sofía Gascón que, además, dijo estar cansada de ser relacionada con otras personalidades famosas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+, como es el caso de Wendy, pues asegura que no la conoce.

"Me importa un pimiento quién gane "LCDLFM" (...) como se llame. No sé quién es Wendy ni Windy ni Wondy… es más, estoy hasta la madr* del marketing, de los communities y del abuso del uso LGBT/TRANS de ciertos personajes y medios para obtener relevancia", destacó a través de una publicación en su cuenta de Twitter.

Además, la actriz dejó entrever que ha sido comparada con Guevara, sin embargo, aclaró que no tiene ningún tipo de relación con la influencer, originaria de León (Guanajuato), y que tampoco se siente identificada con su forma de entretener o mostrarse en redes sociales, por lo que solicitó mediado su publicación que dejaran de asociarla con algunas personas del medio artístico sin importar que pertenezcan a la comunidad LGBTIQ+ como ella lo hace.

También expuso que uno de sus objetivos es cambiar el discurso con el que es asociada la comunidad, así como con la que se identifican sus integrantes, pues para Gascón ser parte de ella va más allá de hacer alusión a partes del cuerpo. Así lo expuso:

"Yo no sé cómo lo tengo que explicar: QUÉ NO ME NOMBREN", enfatizó. "Ni me comparen, ni me metan en listados con este tipo de personajes que no han hecho nada en sus vidas más que cuatro gracias y hablar de verg*s. Que me da igual lo que ataquen. Que estoy hasta la madre del tema…".

De hecho, para Karla Sofía, el hecho de que una persona que se identifica como LGBTIQ+ gane una competencia como reality show no marca un hito, pues asegura que, aunque formen parte de la comunidad, no cuentan con un mensaje que transmitir. Sin embargo, fue puntual a la hora de aclarar que se trataba de una opinión personal: "Ni creo que cierto tipo de personas estén haciendo un favor a la comunidad, sino todo lo contrario. Si no lo entienden o piensan de manera opuesta es su ped*. Es mi opinión", este lo escribió luego de recibir varias respuestas donde fue criticada por hacer su postura pública.

Finalmente reiteró un pensamiento que, desde que formó parte de "MasterChef Celebrity", ya había dado a conocer en sus redes, reiterando que hay muchas personas que forman parte de la comunidad con las que no se relacionada ni se siente identificada, debido a que para ella, ser una persona LGBTIQ+ no garantiza que se trata de alguien que concientice o aporte a la sociedad: "A mí no me tiene porqué caer bien, ni gustar la gente por el mero hecho de ser trans, truns, trins ni LGBT (...) ser LGBT no quita lo pendej*, ni te hace ser más ni menos".

Cabe resaltar que, luego de expresar que no sabía quién era Wendy, la actriz se refirió de forma general a personas de la comunidad y no específicamente a la ganadora de "LCDLFM".