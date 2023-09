Karla Panini y Américo Garza revelan que Karla Luna sostuvo una relación con un poderoso narcotraficante

Karla Panini vuelve a dar de qué hablar luego de asegurar que ella no tuvo ningún vínculo con el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, señalando que había sido en realidad Karla Luna quien sí sostuvo una relación con el famoso capo: 'yo no lo conocía, hasta que ella me habló de él'.

Fue hace un par de meses cuando la escritora Anabel Hernández publico el libro Las señoras del narco: amar en el infierno, donde señalaba a varias famosas de haber sostenido una relación con poderosos narcotraficantes, entre ellas se mencionó a las integrantes de "Las lavanderas".

Es debido a esto que, a través de sus redes sociales, Karla Panini, acompañada de Américo Garza, publicó un video donde se desvinculaba de estas acusaciones, señalando que en realidad había sido la fallecida Karla Luna quien sí sostuvo una relación extramarital con Arturo Beltrán Leyva, famoso narcotraficante.

En dicho clip, el cual tiene una duración de al rededor de 20 minutos, 'la lavandera' mencionó que Américo había descubierto esa relación, sin embargo, el hombre le había perdonado esa infidelidad.

“Aclaro que yo jamás estuve en contacto con ese señor, nunca conocí a ese señor, jamás lo vi, jamás supe de él, hasta que la misma Karla Luna me confesó que había tenido una relación con ese señor y que por eso, en el 2008, Américo Garza había decidido terminar con ella", comentó Karla Panini.

"Yo nunca tuve contacto con él, en ese mismo año, en el 2008, Karla Luna llega y me dice que ya volvió con Américo, que ya le había perdonado esa infidelidad con ese capo, en el 2009, Karla me enseña una fotografía de ese señor, yo no lo conocía, no tenía idea de que era líder de un cartel y me dice que ese es el hombre con el que se había involucrado".

Panini también mencionó que para Luna esta persona era importante para ella, ya que cuando el capo fue abatido por la policía, ella lloró su muerte: "Me di cuenta de que era una persona importante para ella, porque lloró cuando falleció, cuando lo agarraron, no tengo idea quién lo agarró”, señaló.

Amperio, por su parte, señaló que él nunca incentivó a su esposa a continuar con su supuesta relación con Arturo Beltrán Leyva para sacar algún beneficio económico, mencionando que él no se quedó con un solo peso que la fallecida Karla Luna dejó.

Al finalizar, la polémica mujer invitó a Anabel Hernández a mostrar pueblas de lo mencionando en su libro: "Ese informante que usted dice está mintiendo, y es algo que voy a salir a defender, no tengo por qué cargar con el pasado de Karla Luna", sostuvo.