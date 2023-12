Karla Díaz relata el abuso que enfrentó por parte del mánager de Jeans 

En una reciente entrevista, Karla Díaz dio a conocer los abusos que sufría como integrante de Jeans en la década de los 90 y del 2000.

Reunida con Jorge “El Burro” Van Rankin en su canal de YouTube, la conductora de Pinky Promise detalló que Alejandro Sirvent, su mánager en aquel tiempo, quiso controlar muchas cosas que a ella no le parecieron, como el que criticara sus relaciones sentimentales y fuera muy estricto a la hora de elegir los vestuarios.

"No podíamos decidir nada. De pronto en los vestuarios era de 'te vas a poner esto', pero no me siento bien, estás en la pubertad, no te favorecían, no tienes libertad de decir no me siento cómoda con esto.

“Nos quería como controlar mucho, como estuve 11 años empezó a meterse un poco más en mi vida personal, con los novios, 'no me parece que andes con este tipo', a mí me causaba conflicto"

Sin embargo, Karla Díaz admitió que la parte personal se involucró mucho debido a que estuvo por más de 10 años en el grupo, pero sí se sintió afectada.

"Como todos los mánagers, hay cosas buenas y cosas malas. Son 11 años de trabajar con una persona que te conocen demasiado, los conoces demasiado, entonces siento que en la parte personal se involucraron mucho en mi vida y eso a mí me afectaba"

Otra de las cosas que Karla Díaz mencionó sobre su ingreso a Jeans en lugar de Tabatha Vizzuet, es que ella tenía tan solo 12 años de edad, y su voz aguda le daba la oportunidad de alcanzar cualquier nota, algo que sus compañeras no.

"¿En esos 11 años quién cantaba mejor?", preguntó directamente Jorge Van Rankin. "Vocalmente de las niñas yo era la que mejor cantaba", dijo la conductora de 39 años. "O sea, tenía voz de niña, eso también es como que un poquito complejo porque yo tenía voz de niña, pero cantaba muy agudo, yo alcanzaba cualquier nota"