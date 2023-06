Karl Urban llega a los 51 años de edad, el actor antihéroe por excelencia

Quizá su nombre no sea tan famoso como el de otros actores, pero poco a poco, Karl Urban, comienza a ganarse un lugar en el muy competitivo medio artístico, y no es para menos, su papel como Billy Butcher en la serie The Boys le ha abierto aún más las puertas.

Nació en Wellington, Nueva Zelanda, el 7 de junio de 1972. A pesar de que sus padres querían que se dedicara al negocio familiar, desde muy pequeño mostró su interés por las artes escénicas y poco a poco fue buscando opciones en donde poner en práctica su talento.

Comenzó en obras de teatro escolares y posteriormente, cuando era un joven universitario, tomó la decisión de ser un actor y dedicarse profesionalmente a ello. Sus primeros trabajos fueron en series de su país natal, donde actuó en series como Shark in the Park hasta que llegó a su vida el primer papel que lo haría famoso: Mael en la popular serie Xena: Warrior Princess (Xena: la princesa guerrera, en español).

Xena le dio la proyección internacional que necesitaba y fue así como su imagen llegó a productores estadounidenses que lo contrataron para participar en Amazon High donde dio vida a Kor.

En el cine hollywoodense comenzó a actuar en las cintas de misterio Heaven (1998), Ghost Ship (2002) y The Lord of the Rings (2002 y 2003) y un año después, tras la fama de las cintas basadas en la obra de J.R.R. Tolkien, participó en The Chronicles of Riddick.

Poco a poco, Urban comenzó a entrar a otros universos como el de Marvel, donde personificó a Skurge en la cinta Thor: Ragnarok (2017).

Los superhéroes, supervillanos y la combinación de estos dieron como resultado la serie de Amazon, The Boys, de la cual Karl Urban es uno de los protagonistas y con su papel de Billy Butcher planea eliminar a los superhéroes, quienes en realidad hacer abuso de su poder y se han vuelto asesinos y tiranos.

La serie de antihéroes es todo un fenómeno, y Karl Urban aún se encuentra dentro de este proyecto, pero no solo eso, sino que a punto de cumplir 51 años se rumora que podría participar en la cinta Mortal Kombat 2, basada en el popular videojuego.