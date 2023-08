Karely Ruiz anuncia su regreso a la escuela

Fue durante su "Get Ready With Me" en TikTok que la influencer regia Karely Ruiz confirmó a sus seguidores sobre su regreso a la universidad para concluir su carrera en Nutrición.

Apenas esta semana, Karely comenzó con sus clases, por lo que su rutina cambió radicalmente, y es que detalló que ahora debe levantarse temprano, alistarse para ir a la escuela y cumplir con sus tareas, lo que la obliga a cambiar su forma de trabajo.

"Voy a retomar los estudios, entonces eso es como ¡wow! No sé, pero es que a mí siempre me ha gustado la escuela, no lo hice porque estaba trabajando y dije 'primero voy a hacer dinero'", se le escucha decir a la modelo.

Afirmó que por el momento no publicará contenido en OnlyFans hasta que se ponga al corriente en sus horarios. "Estoy trabajando en mis tiempos de escuela y de producir contenido para las plataformas".