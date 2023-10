Kamikaze & R de Rumba, versos para la simpleza de la vida

El tiempo es sabio y sólo él sabe cuándo es adecuado que vea la luz un proyecto artístico. Los años son forjadores de experiencia.

Triunfos y caídas habitan en esos peregrinos que se adaptan a las condiciones del relieve de la vida. Retornar al ejercicio implica decisión y constancia. Por eso el rap iberoamericano está de fiesta ante la publicación de Cosas simples (2023), el nuevo álbum de Kamikaze y R de Rumba.

En diciembre de 2022, Kamikaze (Rachid Baggasse) visitó Gómez Palacio, gracias a la invitación de Caballeros del Plan G. Se presentó en un bar del centro y al día siguiente se internó en el desierto de Coahuila: conoció las Dunas de Bilbao y contempló el paisaje la sobre extinta y cuarteada Laguna de Viesca. Algo le comunicó el frío desierto bajo ese cielo rosado. Todo viaje le ha dejado algo que compartir.

“Supongo que todo lo que vives te influye a la hora de escribir. Y pues claro, soy una persona de viajar mucho, me gusta mucho viajar y conocer sitios. Y claro, entiendo que tiene que influir de alguna manera en mi forma de escribir”.

Un viaje sonoro es el que Kamikaze, integrante del Club de los Poetas Violentos (CPV), ha compuesto junto a R de Rumba (Rubén Cuevas), el mítico tornamesista de la banda zaragozana Violadores del Verso.

En este álbum, el muestreo (también conocido como sample) tiene un papel protagónico. Querían un álbum clásico, que remitiera a la estética tradicional del hip hop con ritmos de cuatro por cuatro: rap de toda la vida.

“Me he dado cuenta de que realmente no hace falta complicarse tanto y de que la felicidad está en las cosas simples, más que darle vuelta a un montón de cosas”, expresó Kamikaze en exclusiva para El Siglo de Torreón.

Las piezas musicales se grabaron entre Alicante, Barcelona y Zaragoza, además una de ellas, “Cruces en el calendario”, fue grabada en Ciudad de México durante la última visita de Kamikaze.

La vida como espectáculo

(CORTESÍA)

Los versos de Kamikaze tocan varios temas, entre el echo de haber malentendido la vida como un espectáculo. Al cuestionarle sobre el tema al artista, este indica que es posible. La pieza analizada lleva un nombre a modo: “Espectáculo sonoro”.

“Por culpa de nuestra obsesión con Instagram, que ya la gente ha decidido que tiene que mostrar todo lo que hacen en la vida y hacer un espectáculo de ella. Creo que has dado en el clavo. Y somos nosotros, las personas, los primeros culpables de convertir nuestra vida en espectáculo o en una serie para compartir”.

También se expresa una filosofía de constante aprendizaje, de ser alumnos perennes de la vida. Aunque gran parte de la escena los considera unos maestros, ni Kamikaze ni R de Rumba se perciben de esa manera.

“Yo me considero mucho más eterno alumno que maestro de cualquier cosa, sin ninguna duda. No me considero maestro de nada. Yo soy un alumno, un alumno de la vida. Aprendiendo cada día de muchas cosas”, expresa Kamikaze.

“Estoy de acuerdo totalmente. La vida es demasiado corta para acabar siendo un maestro de cualquier cosa. Es aprendizaje continuo y de toda la vida”, añade R de Rumba.

A la estética sonora se integran las aportaciones sonoras del músico Carlos Porcell, un músico que siempre está al servicio de la canción, según palabras de R de Rumba. Además, se decidió hacer un homenaje al grafiti español, de dar voz a los nombres de los mejores artistas urbanos de la península ibérica.

“Quizá lo que más se pueda entender es que hay muchas formas de pensar dentro del mundo del grafiti”.

Kamikaze tiene el vicio de escribir siempre. Lo invaden las rimas, hace apuntes y siempre desecha la mayoría de lo que escribe. Las letras sobrevivientes pueden ser el combustible para un nuevo proyecto. No se considera un poeta, simplemente escribe y ya está.

“Como escribo continuamente, no es como que voy a escribir exclusivamente para este trabajo con Rumba. Él me dijo vamos a hacer algo, yo tenía algunas letras escritas, me faltaba terminar otras y simplemente fui avanzando”.

Sobre la posibilidad de que Cosas simples tenga una gira en México, los dos artistas no descartan una próxima visita a Latinoamérica.

“A mí México me enamoró, porque no sólo tienes el desierto, tienes las zonas arqueológicas, jungla, cenotes, que los cenotes me parecieron de lo más espectacular que he visto en mi vida. Me encantan estos sitios. Y luego la comida”.