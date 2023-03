Kamala Harris inicia en Ghana su primera gira por África

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, empezó hoy en Ghana su primera gira africana, que también le llevará a Tanzania y Zambia, y en la que busca "fortalecer los vínculos" de su país con el continente.

"Estoy muy entusiasmada con el futuro de África", dijo Harris desde el aeropuerto internacional de Kotoka (Accra), donde ella y su esposo, Douglas Emhoff, fueron recibidos por el vicepresidente de Ghana, Mahamudu Bawumia.

En un breve discurso a su llegada, la vicepresidenta estadounidense también enfatizó en el interés de su Gobierno en hacer crecer las inversiones de EUA en África y destacó el "gran potencial" de este continente, donde la edad media es de 19 años.

"Cuando observo lo que está pasando en este continente y el hecho de que la edad promedio es de 19 años y lo que esto nos dice sobre todas las oportunidades que existen de crecimiento, innovación y posibilidades, veo un gran potencial tanto para las personas de este continente como para el resto del mundo", señaló.

En 2050, una de cada cuatro personas del mundo vivirá en África, añadió Harris.

Asimismo, Harris recalcó el interés de EUA de trabajar con los países de África para abordar los efectos de la crisis climática y mejorar la seguridad alimentaria del continente, el empoderamiento de las mujeres y jóvenes, y la inclusión digital.

Está previsto que Harris y su esposo se reúnan la tarde del próximo lunes con el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, y su esposa, Rebecca Akufo-Addo.

Antes conversarán con los actores de una popular serie de televisión ganesa "You Only Live Once (YOLO)", participarán en un debate sobre el empoderamiento de las mujeres y conocerán un centro de entrenamiento para baloncestistas jóvenes apoyado por la NBA.

Harris permanecerá en Ghana hasta el próximo miércoles, cuando está previsto que viaje a Dar es Salam, la ciudad más poblada de Tanzania y su capital económica.

El viaje de Harris a África se produce después de la visita del secretario de Estado de EUA, Antony Blinken, a mediados de este mes a Etiopía y Níger, y la de la primera dama estadounidense, Jill Biden, a Namibia y Kenia el pasado mes de febrero.

Asimismo, el presidente de EUA, Joe Biden, anunció más de 15 mil millones de dólares en compromisos, acuerdos y asociaciones comerciales e inversiones bilaterales durante la Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África celebrada el pasado diciembre en Washington.