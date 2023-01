Justin Bieber vende los derechos de su catálogo musical por 200 millones de dólares

La tarde de este 24 de enero trascendió la noticia de que el cantante canadiense, Justin Bieber, vendió los derechos de publicación y regalías de sus canciones a Hipgnosis Songs Capital.

De acuerdo al Wall Street Journal, se informó que había sido en diciembre cuando el artista cedió sus derechos por 200 millones de dólares, sin embargo, lo que había comenzado como un simple rumor, CNN en Español informó que fue el mismo Scooter Braun, manager de Bieber, quien habría confirmado la compra:

(FOTO: ARCHIVO)

"Justin es verdaderamente un artista único en su generación y eso se refleja y se reconoce por la magnitud de este acuerdo. Durante 15 años he estado agradecido de ser testigo de este viaje y hoy estoy feliz por todos los involucrados. La grandeza de Justin apenas comienza", añadió.

El repertorio incluye más de 290 temas publicados antes del 31 de diciembre de 2021, entre sus mayores éxitos se encuentran Baby, Sorry, What do you mean y Love yourself.