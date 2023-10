Justifican Consejos Técnicos Escolares 'extra' en Coahuila

El subsecretario de Educación Básica del estado, Jorge Alberto Salcido Portillo, explicó el motivo por el cual en Coahuila habrá dos Consejos Técnicos Escolares (CTE) extraordinarios y suspensión de clases para estudiantes de nivel básico, para trabajar en la transición a la aplicación del Plan y Programas de Estudio 2022 del gobierno federal.

Dijo que en el CTE realizado en la fase intensiva, antes del inicio escolar 2023-2024, no se abordaron temas de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) debido a que en ese entonces, se ordenó llevar el Plan de Estudios de 2017. Esto luego de que el gobierno estatal, junto con Chihuahua, presentaran una controversia constitucional para frenar la distribución de los Libros de Texto Gratuitos (LTG) de la SEP federal.

El funcionario comentó que la situación cambió con el Acuerdo de Evaluación que publicó el Gobierno federal el pasado 10 de septiembre de 2023, por el que se establecen las normas generales para la evaluación del aprendizaje, acreditación, promoción, regularización y certificación de las alumnas y los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria.

"Tenemos que entrar a esa evaluación todos por igual, porque si no, poníamos en riesgo la calificación de los alumnos, tenemos que ver esos temas que quedaron truncos, que no se vieron, en esa fase intensiva fueron tres días, y el primer Consejo Técnico Escolar que vimos los planes de estudios de 2017, está medio 'reborujado' pero así es. De los cuatro días que quedaron truncos vamos a ver dos nada más, vamos a abarcar lo que no se vio", detalló.

Salcido Portillo dijo que independientemente de si la controversia constitucional se resuelve a favor o en contra de Coahuila, la Secretaría de Educación del estado debe tener la evaluación del Plan de Estudios 2022. "Y si no lo llevamos, pues no podemos estar en ese proyecto de evaluar a los alumnos, según no asignaturas, sino que ahora con campos formativos", declaró.

TRES DÍAS SIN CLASES

La primera suspensión de actividades académicas para niños y niñas será el viernes 20 de octubre. La siguiente semana, habrá un "mega puente" para los menores pues el CTE extraordinario se programó sin la presencia de alumnos para el jueves 26 de octubre. Un día después, el 27, tampoco habrá clases, pues los últimos viernes de cada mes, se llevan a cabo las sesiones ordinarias del CTE sin alumnos para plantear y ejecutar decisiones comunes dirigidas a abordar problemáticas, logros académicos y necesidades pedagógicas de la comunidad estudiantil. Esta medida, deberá notificarse con antelación a padres, madres de familia y tutores.

En la agenda de trabajo de la "Transición hacia el programa 2022", que se envió a directores y directoras de las escuelas primarias públicas, se informó que es importante que los días de trabajo extraordinario, las y los estudiantes realicen actividades extraescolares de reforzamiento académico.

En Coahuila, hay alrededor de 55 mil trabajadores de la educación.