Jurisdicción 6 encabeza muertes por cáncer de mama en La Laguna

En todo el estado de Coahuila, la Jurisdicción Sanitaria No. 6 que tiene competencia en Torreón, Matamoros y Viesca, fue quien registró el número más alto de fallecimientos por cáncer de mamá, en los primeros ocho meses de este año.

De enero a agosto de 2023, se notificaron 57 defunciones por dicha enfermedad. La tasa de mortalidad fue de 20.36 por cada 100 mil habitantes.

Le siguió la Jurisdicción No. 8 de Saltillo con 48 muertes y una tasa de mortalidad de 15.19, mientras que en la Jurisdicción No. 4 de Monclova murieron 23 personas por cáncer de mamá, con una tasa de mortalidad de 18.33

En la Jurisdicción No. 1 con sede en Piedras Negras, se reportaron 14 decesos y una tasa de mortalidad de 19.73; en la Jurisdicción No. 3 de Sabinas hubo 13 fallecimientos y una tasa de mortalidad de 21.01 y en la Jurisdicción 2 de Acuña, el registro fue de 10 muertes con una tasa de mortalidad de 17.85

En la Jurisdicción Sanitaria No. 7 que tiene sede en Francisco I. Madero y que también atiende a municipios como San Pedro y Sierra Mojada, también hubo 10 fallecimientos con una tasa de mortalidad de 17.91. Finalmente, en la Jurisdicción No. 5 de Cuatrociénegas, murió una persona y la tasa de mortalidad fue de 10.75

En su conjunto, este año suman 176 fallecimientos por cáncer de mamá en Coahuila con una tasa de mortalidad de 18.04

En 2022, la Secretaría de Salud de Coahuila documentó 255 decesos con una tasa de mortalidad de 26.65

La Jurisdicción No. 6 ocupó el primer sitio en la entidad con 84 defunciones y tasa de mortalidad de 30.58; la Jurisdicción No. 8 reportó 70 defunciones con una tasa de mortalidad de 22.58 y la Jurisdicción No. 4 tuvo 33 defunciones y una tasa de mortalidad de 26.81

En la Jurisdicción No. 3 se notificaron 25 fallecimientos y una tasa de mortalidad de 41.18 y en la Jurisdicción No. 1 hubo 15 muertes y una tasa de mortalidad de 21.55

En la Jurisdicción No. 7 se dieron a conocer 12 defunciones y una tasa de mortalidad de 21.90; en la Jurisdicción No. 2 hubo 10 personas que perdieron la vida y una tasa de mortalidad de 18.20

En la Jurisdicción No. 5 se registraron 6 víctimas mortales. La tasa de mortalidad fue de 65.75

INCIDENCIA

Cada dos horas muere una mujer mexicana por cáncer de mama.

La Secretaría de Salud de Coahuila dio a conocer que el cáncer de mamá en la actualidad es el más frecuente en las mujeres a nivel mundial.

Señalaron que la incidencia anual del cáncer de mamá aumenta dramáticamente con la edad. Antes de los 49 años un 2.1% (1 en 49 mujeres); 50 a 59 años 2.4% (1 en 42 mujeres); 60 a 69 años 3.5% (1 en 28 mujeres) y 70 años y mayores 7% (1 en 14 mujeres).

Hay factores de riesgo modificables como la alimentación, consumo de alcohol y el tabaco. Pero hay otros no modificables como ser mujer, edad de más de 55 años, estatura, herencia y genética.

Las autoridades de salud llaman a realizarse el autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años (7 días después de terminada la menstruación); examen clínico (por el médico) anual a partir de los 30 años y mamografía de tamizaje anual en mujeres asintomáticas a partir de los 40 años.

El ultrasonido mamario es el estudio de elección inicial en mujeres menores de 35 años con patología mamaria. La Secretaría de Salud recordó a la población que el cáncer es curable si detecta en etapas tempranas.

