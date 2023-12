Opinión en vivo de Jürgen Damm sobre 'Tuca' Ferretti causa sorpresa

Jürgen Damm ha dicho que para él, y sabe de otros compañeros de profesión que, "Ricardo Tuca Ferretti es el mejor de México”.

En entrevista para el programa de ESPN, Futbol Picante, el jugador del Atlético de San Luis, fue cuestionado sobre su experiencia de haber sido dirigido por el “Tuca” en el Club Tigres, y resaltó la calidad humana que maneja Ferretti en el acercamiento con su equipo.

“Siempre lo he dicho, para mi es el mejor entrenador de México, de la historia. Le aprendí muchísimo, es un entrenador al que aprecio mucho porque no solamente era un tema futbolístico, sino la calidad humana, personal, que bueno, ve primero al ser humano ante que al futbolista y eso es algo que le valoro mucho, y no solamente yo, otros compañeros que he tenido de profesión han hablado maravillas de él y la verdad es que soy un privilegiado por haber sido dirigido por él”.

Respecto a su primer torneo como jugador de San Luis y enfrentar ahora a su exequipo el América en el duelo de semifinal del Apertura 2023, compartió la decisión que proyecta el Atlético para lograr llegar hasta las últimas instancias por el título.

"Estoy muy contento, es una ciudad muy cómoda para vivir, el equipo está muy bien y la verdad desde que llegó el Atlético de Madrid le han inyectado más presupuesto, el equipo está en busca de lograr cosas importantes, el torneo pasado se quedaron a un paso contra el América y este torneo pudimos dar ese siguiente paso, no queda ahí, la ilusión de todos es ponerle una estrella a este escudo".

Cabe señalar que, Jürgen Damm ha sido parte de seis clubes a lo largo de su carrera que comenzó con Estudiantes Tecos y ha continuado con Pachuca, Tigres, Atlante United de la MLS, Club América y actualmente del Atlético de San Luis.

Jürgen Damm y 'Tuca' Ferretti sobre el festejo como CR7

Hace unos días, Damm dio a conocer que "Tuca" le cobraba 50 mil pesos por festejar como Cristiano Ronaldo, sin embargo, quien fuera su entrenador en Tigres, aclaró que el verdadero motivo de la multa era por haberse ganado una amonestación por quitarse la camiseta.

“No es cierto, no es cierto. No lo multé con 50 mil pesos por festejo, fue porque se sacó la camiseta; festejó y se sacó la camiseta, lo amonestaron y ahí lo multé. Porque en mi equipo, amonestado por protestar o por tonterías, pagas”.