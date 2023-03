Jurado no prioriza a Trump

El gran jurado encargado de estudiar en el Tribunal Penal de Manhattan los cargos contra el expresidente Donald Trump (2017-2021) en relación a un supuesto pago en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels ya no se reunirá esta semana.

No habrá testimonios del gran jurado, deliberaciones ni votaciones en el caso durante el resto de esta semana, dijo una fuente a Business Insider.

El gran jurado se ha estado reuniendo los lunes, miércoles y jueves y ha estudiado los documentos presentados por la Fiscalía desde mediados de enero sobre el expresidente y actual candidato a las primarias presidenciales republicanas de 2024 por su supuesta participación en el pago a Daniels.

No se explicó de inmediato por qué el jurado especial, que no se reunió el miércoles, no trataría el caso Trump durante la sesión del jueves.

El panel es un jurado investigador, lo cual significa que entiende en otros casos, además del de pagos durante la campaña de 2016 para asegurar el silencio de una actriz porno que decía haber tenido un encuentro sexual con Trump años antes.