Junior H y Natanael Cano, la polémica que los tiene publicando estados en Instagram 

La mañana de este sábado el fandom de los corridos tumbados despertó con una lluvia de reacciones en las redes sociales luego de unas supuestas declaraciones que hizo Junior H respecto al género musical que impulsó junto a Natanael Cano y Ovi.

De acuerdo a lo que circula en Internet, Junior habría dicho en una reciente entrevista que para él los corridos tumbados nunca existieron, que solo eran corridos, algo que al parecer a “Nata”, cantante al que se le otorga el origen de esta propuesta musical, no le gustó mucho, y escribió en una historia de su cuenta de Instagram:

“Aquí puro team corridos tumbados no andamos de llorones”, puso junto a unas risas en emoji y cara triste, sin embargo, su publicación fue eliminada minutos después.

En respuesta, Junior H apareció en la misma plataforma asegurando que entre ellos las cosas siguen al cien.

“No hagan chismes que no son plebada no cabe duda que la gente habla más porque tiene boca que por razón. Yo sigo al cien con mis amigos y estoy firme con los firmes, que no se les olvide de donde venimos. Disfruten la música, vivan y dejen vivir”.

Cabe señalar que, hace una semana Junior H se presentó en la ciudad de Torreón con gran éxito, ya que logró hacer un “sold out” en el Coliseo Centenario.