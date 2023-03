Junior H cumplirá sueño de niño lagunero

El cantante, Junior H, quien cuenta con bastantes seguidores llegará hoy a Torreón.

Además de cantar sus temas que lo han popularizado en las plataformas, Junior H cumplirá el sueño de un fan de la Comarca Lagunera.

Johan Ferrón, es oriundo de Gómez Palacio y se encuentra en rehabilitación en el CRIT Teletón Durango. Su deseo es conocer al cantante y será concedido esta noche.

"Hola Junior H, me llamó Johan, supe que vienes a Torreón y me gustaría conocerte, soy del CRIT Durango, me gustan mucho tus canciones", dijo en un video que se viralizó.

Jorge Mata, director de Showcase Entretenimiento, dijo a este diario que Johan es un gran niño por lo que además de darle dos boletos para que vea el concierto de hoy, contactó a la gente de Junior H para decirle la petición del infante, la cual aceptó con gusto.

"Este sábado Johan y Junior se conocerá, el artista está muy complacido de platicar con el niño, inmediatamente nos dijo que sí", contó entusiasmado.

