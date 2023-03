Junior H cumple el sueño de niño lagunero y no duda en visitarlo

El cantante Junior H, quien anoche abarrotó el Coliseo Centenario, cumplió su promesa e hizo feliz a un niño de la Comarca Lagunera.

Este sábado se dio a conocer que el pequeño Johan Ferrón, de Gómez Palacio y quien se encuentra en rehabilitación en el CRIT Teletón Durango anhelaba conocer al artista, quien se enteró y no dudó en darle sí al pequeño.

(FOTO: Rodrigo Herrada)

"Hola Junior H, me llamó Johan, supe que vienes a Torreón y me gustaría conocerte, soy del CRIT Durango, me gustan mucho tus canciones", dijo Johan en un video que se viralizó en redes.

Ayer, antes del concierto, en el que abrió el grupo La Korporación, Junior H atendió a Johan y no solo se tomaron la foto del recuerdo, sino que también platicaron por unos instantes.

(FOTO: Rodrigo Herrada)

El intérprete agradeció al pequeño que fuera su seguidor y lo motivó a salir adelante ante cualquier adversidad.

Previamente, Jorrge Mata, director de Showcase Entretenimiento, externó a este diario que Johan es un gran niño por lo que además de darle dos boletos para que viera el concierto, contactó a la gente de Junior H para decirle la petición del infante, la cual aceptó con gusto