Julio Urías quiere darle satisfacciones a México

- Como aficionado al futbol, Julio Urías quedó decepcionado con la actuación de México en la pasada Copa del Mundo en Qatar. Ahora, como capitán de la Selección Mexicana de beisbol, el lanzador de los Dodgers quiere que la historia sea distinta para su país en el próximo Clásico Mundial.

La Selección Mexicana de futbol decepcionó en el Mundial al quedarse fuera en la fase de grupos por primera vez desde 1978, cuando Urías todavía no nacía.

"En lo personal, como atleta y beisbolista esa es una de las razones por las que quiero hacer esto (jugar el Clásico)", dijo Urías en una video conferencia. "Quiero mostrarle a esa fanaticada que quedó decepcionada que hay más deportes".

Urías, de 26 años, nació en Culiacán, Sinaloa, donde el beisbol es tanto o más popular que el futbol.

"No estoy en contra del futbol, por el contrario, incluso soy aficionado del América y me encanta. De hecho, crecí viendo futbol", aclaró el jugador. "Lo que siento es que los jugadores que estamos en Grandes Ligas no es por casualidad, hemos luchado duro por estar aquí y quizá no se reconoce".

Aunque pocos jugadores mexicanos en Grandes Ligas son tan populares como los de la Selección Mexicana, Urías sería una excepción. En la temporada anterior tuvo una marca de 17-7 y una efectividad de 2.16 que le valió una invitación al Juego de Estrellas.

El pelotero fue recibido por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un gran aficionado al beisbol.

Urías sabe que es la gran figura de la selección, pero se lo toma con calma.

"Es diferente el beisbol a otros deportes porque no ganas antes, tienes que salir a jugar nueve innings y 27 outs ante equipos complicados y hay que dar el cien, tratar de enfocarnos para controlar lo que podemos controlar", agregó.

La condición de figura en la rotación de los Dodgers parecía ir en contra de los deseos de México por tenerlo en el equipo. Pero Urías dijo que no tuvo dudas. Aunque en el 2017 pudo jugar y al final no recibió el permiso, ahora las cosas fueron distintas.

"En 2017 no estuvo en mí tomar la decisión, pero ahora tengo más confianza del equipo y ese permiso porque saben cómo trabajo y me enfoco y parte del permiso fue por eso", agregó el lanzador, que sí ha lanzado por el país en otros torneos.

"Para mí será excepcional, he representado a México en infantiles, en Panamericanos y Mundiales y oír el himno es muy bonito, ahora como profesional en el mejor evento, creo que va a ser importante y me siento muy motivado", agregó.

México quedó ubicado en el Grupo C junto con Estados Unidos, Colombia, Gran Bretaña y Canadá.

Los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos avanzan a la siguiente fase.

El debut de los mexicanos está pautado para el 11 de marzo ante los colombianos.

"Estoy contento por representar al país, y los compañeros están de la misma manera. No nos pueden poner de favoritos, pero hay que jugar beisbol y darlo todo para que la gente se sienta orgullosa de nosotros", añadió.

Además de Urías, el equipo mexicano tiene una nómina que incluye a jugadores como Alejandro Kirk, de los Azulejos de Toronto y seleccionado al Juego de Estrellas, además de Alex Verdugo, de los Medias Rojas de Boston, Randy Arozarena de los Rays de Tampa Bay y Rowdy Téllez, de los Cerveceros de Milwaukee.

"La mayoría de los jugadores son titulares y peloteros clave para cada uno de sus equipos, el lograr eso no fue fácil", dijo el lanzador. "En lo personal quiero dar el 100 por ciento para que el país no sólo se sienta identificado con el beisbol sino con otras disciplinas donde también se logran cosas importantes, esa es una de las cosas importantes para estar en el equipo".