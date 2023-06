Julio Preciado le tira a Peso Pluma por cobrar 15 millones por concierto

Una vez más Julio Preciado arremetió en contra de los corridos tumbados, y aseguró que Peso Pluma cobra más de 15 millones de pesos por concierto.

Desde hace varios días, el cantante Julio Preciado ha dado de qué hablar luego de arremeter en contra de los corridos tumbados, esto después de que se diera a conocer que Alicia Villarreal, Edith Marqués y Ramón Ayala estarían como teloneros en festivales encabezados por Peso Pluma y Natanael Cano

"Creo que si es tan del momento como esta fuerza regida, Junior H, Natanael, Peso Pluma, no ocupan de nosotros para llenar ningún estadio, que hagan estivales separados, donde se nos dé el lugar a nosotros, que somos la verdadera fuerza del mexicano, ese tipo de música, que no sé en qué género encasillarlos, no es regional mexicano. No tienen nada de trayectoria, comparado con nosotros".

Tras esto, el mexicano se preguntó cuánto iban a durar gozando del éxito que tienen actualmente: "¿Cuánto tiempo van a durar en la cúspide, juntos, todos los que están ahorita?, no creo que lleguen a los 65 años de trayectoria que tienen Lorenzo de Monteclaro, los 50 que tienen Lalo Mora, los 45 que tiene Conjunto Primavera, los 35 que tiene Julio Preciado, o los 85 que tiene la Banda el Recodo, no creo que todos juntos lleguen a completarlos, es más ni los 35".

Al finalizar con sus declaraciones, el cantante aseguró que hacer este tipo de género era demasiado barato, por lo que no entiende por qué Peso Pluma cobra hasta 15 millones de pesos por conciertos: "Hasta económico sale hacer eso, solo necesitan un trombón, dos armónicas, una tuba y ya, se acabó, y nosotros que traemos hasta 30 músicos en escena, para qué ocupamos todo esto sí llega un artista nuevo, con 5 monitos que cobra millonadas".

"Lo último que sube es que Peso Pluma esta pidiendo 15 millones de pesos por concierto y a ver si lo aceptaba", sostuvo.