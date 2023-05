Julio Iglesias sorprende con nueva imagen y reacciona a rumores sobre su estado de salud

Julio Iglesias se alejó de los escenarios desde hace varios años, esa ausencia ha provocado que se especule de todo sobre su verdadero estado de salud, se dijo que uno de los cantantes latinos más exitosos se encontraba en un mal momento, sin poder caminar por sí mismo, usando silla de ruedas y sin recordar la letra de sus canciones.

Ante estas versiones, el intérprete de "Me olvidé de vivir" reapareció en sus redes sociales con un mensaje y una fotografía en la que aparece sentado en un jardín, vistiendo una camisa blanca y portando un incipiente bigote gris.

El español mostró su molestia por la falsa información que se ha manejado sobre su persona y aclaró que contrario a lo que se dice por ahí, él está DPM (de poca madre).

Julio Iglesias reapareció en redes con esta fotografía.

Julio Iglesias dice que tiene la mente lúcida y que se encuentra escribiendo sus memorias; confiesa que le sorprende el que tras tomarse un tiempo de soledad, se haya especulado tanto sobre su bienestar, y negó rotundamente que se encontrara en silla de ruedas y con la "mente perdida", como muchos señalaban.

"Estoy muy preocupado por todo lo que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad. De una manera mal educada para aquellos que han hecho dudar de mi salud, les diría que estoy DPM, pero para las gentes que me quieren de verdad por tantos años, decirles que nunca, he tenido mi mente más clara, escribiendo mis memorias y les agradezco con toda mi alma, su cariño de siempre. No puedo creerme tanta especulación por no querer hacer entrevistas en estos momentos, Vuelvo a leer por todos los sitios, que estoy en una silla de ruedas, con la mente perdida y que ni siquiera recuerdo mis canciones, como se puede ser tan mal intencionado y acumular tanta maldad. Esta foto apenas tiene unos días, el bigote es mío, me recuerda mucho a mi padre. Muchísimas gracias como siempre.", se lee.

Su hijo, Enrique Iglesias acaba de superar una bronquitis que le impidió presentarse en México en el Festival Emblema, y aunque estuvo hospitalizado por un tiempo, su madre, Isabel Presley afirmó que ya se encontraba en casa recuperándose.