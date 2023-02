'Si fui infiel, pero nunca me enamoré', revela Julio César Chávez en entrevista con Yordi Rosado

A pesar de que Julio César Chávez es considerado uno de los mejores boxeadores que México ha tenido, eso no lo ha exentado de las polémicas que han rodeado toda su vida personal, desde consumo de drogas hasta infidelidades.

Recientemente, el exboxeador sorprendió al revelar en una entrevista con Yordi Rosado las múltiples veces que ha engañado a su esposa, sin embargo, destacó que nunca se ha enamorado de esas aventuras por respeto a ella.

En la entrevista, Chávez contó que muchas mujeres, entre ellas varias famosas, lo buscaban durante su pico de fama, y aseguraban que “jamás se hubieran esperado estar con el campeón de México” y tras ser cuestionado por Yordi sobre si se había enamorado, él lo negó.

“Fui bien pirujo, bien puto la verdad, pero la verdad con todo respeto, nunca…No me he enamorado porque tenía hijos y tenía a mi esposa”, contó el mexicano.

Tras esto, Chávez relató una de las múltiples veces en las que su esposa lo habría descubierto siendo infiel.

“Voy a ver a una morra y mi señora me sigue… el caso es que llega y estaba ahí sentado, lo bueno es que no me agarró con ella; me llegó y: ‘así te quería agarrar, hijo de tu chingada madre’ y agarró la cerveza, y yo creí que me la iba a aventar en la cabeza, pero no, la estrella contra el carro (un Rolls-Royce) y se salió y después me lo empezó a chocar por atrás… nuevecito”, recordó Julio César Chávez.