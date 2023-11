Julio César Chávez dice que su hijo no lo deja ayudarlo; 'me echó a la policía' 

Julio César Chávez Jr. no acepta la ayuda de su padre ante sus problemas de adicción que lo están llevando a “perder su familia y el boxeo”.

De acuerdo a las declaraciones de su padre, Jr. no quiere entender y está pagando el precio. “Se le está acabando todo, lo mismo que a mí me pasó”, dijo en entrevista para La Jornada en Tashkent.

“Mi hijo lleva muchos años con ese problema. No ha querido entender y está pagando el precio. Ya perdió el boxeo, se le está yendo la familia”.

Chávez, contó que ha buscado motivar a su hijo en el tema del boxeo, por lo que en diversas ocasiones lo ha sacado de rehabilitación antes de tiempo, pero sin una respuesta favorable.

“No le he dado el tiempo suficiente a mi hijo para que se recupere. Lo veo bien y sale una pelea, yo por motivarlo lo saco de la rehabilitación antes de tiempo y la pelea le vale madres, y los hijos le valen madre. Ha sido un error muy grande de mi parte y lo estoy pagando”.

También, contó que en sus intenciones de ayudarlo, Julio César Chávez Jr. le ha llamado a la policía para evitar que se lo lleve con él a Tijuana.

“La otra vez quise traerlo conmigo, pero hasta la policía me echó allá en Los Ángeles. Yo no quiero obligarlo a venir conmigo, porque hasta me meto en un problema legal. Pese a eso, no me voy a rendir hasta recuperarlo”.