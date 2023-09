Jugador profesional de Valorant se vuelve viral por bailar K-POP al inicio de sus partidas

El jugador de Valorant, Jake Howlett, mejor conocido como 'Boaster', se ha vuelto viral por llegar a sus partidos bailando música K-Pop, destacando artistas como BTS, TWICE y New Jeans.

A través de redes sociales se han comenzado a viralizar una serie de vídeos donde se ve al jugador de Fnatic bailando las coreografías de diversas bandas de K-Pop, volviéndose un sello cada que está a punto de disputar una partida.

En los clips, se ve a Jake balando las canciones de artistas como TWICE, el sencillo en solitario de Nayeon, New Jeans, Stray Kids, y SEVEN de Jungkook, integrante de BTS.

Estas presentaciones han desencadenado un sin fin de reacciones en usuarios y amantes de este género, donde incluso piden a las agencias que lo debuten como el próximo gran idol.

"Qué agradable sujeto, tiene cualquier personalidad", "Jugador de valorant sacándose los pasos prohibidos", "Somos fnatic y yo contra el mundo", "Ya deberían debutarlo como idol", fueron uno de los tantos comentarios que se podían leer.