Jueza ordena a AMLO garantizar abasto de medicamentos con cáncer

Una jueza en materia Administrativa ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador, al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y al Instituto Mexicano del Seguro Social garantizar el abasto de medicamentos para pacientes con cáncer de la clínica 4 del IMSS de Zamora, Michoacán, como los son el Trastuzumab, Ácido Zoledrónico y el Ribociclib.

La titular del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Dinorah Hernández Jiménez, también le ordenó al director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, dar el mantenimiento necesario a los aparatos de la mencionada clínica para las radioterapias.

Mayra Alejandra Méndez Santoyo y Jesús Salazar Zarabia, pacientes con cáncer de mamá y próstata, respectivamente, interpusieron una demanda de amparo contra la omisión de las autoridades mencionadas en el suministro de los medicamentos para el cáncer que padecen.

Por lo que jueza Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Dinorah Hernández Jiménez, les concedió una suspensión de plano contra el acto reclamado.

Andrea Rocha, abogada de los pacientes, aseguró que el sistema de salud del IMSS en Michoacán está colapsado porque no hay citas, no hay mantenimiento para las máquinas, no hay quimioterapias, no hay vacunas, "no hay nada".

Ante ello, la litigante exigió a la clínica 4, al director del IMSS; Zoé Robledo y al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien "a lo largo de cinco años no ha podido garantizar la distribución".