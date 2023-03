Juegan Torneo de Golf Ex-A-TEC Blue Open 2023

En punto de las 8 de la mañana de este viernes, se pone en marcha la octava edición del Torneo de Golf Ex-A-TEC Blue Open 2023. Se jugará en el formato a Go Go y la salida será por escopetazo.

Debido a la tolvanera de anoche, se espera para la ronda de 18 hoyos, un clima fresco pero muy cómodo para disfrutar del certamen, ya que el viento cederá en la región. Por el hoyo uno, pegará el equipo conformado por Roberto Natera, Alfredo Mafud, Germán Madero y José Villarreal, al igual que el foursome integrado por el espigado zurdo Mauricio López Dueñes, Armando López Negrete, Mónica Saldaña y Miguel Wong Sánchez.

Habrá rifa de atractivos obsequios para los participantes durante la comida de premiación programada al filo de las 13:30 horas.

En cuanto a las mejores O'yes, los premios no serán acumulables, por lo que se entregará al ganador de dos o más premios, únicamente el que sea de mayor valor.

Se otorgará el premio especial de una pantalla de 50 pulgadas al primer Hole - in - One que caiga en cualquiera de los hoyos par 3. Si no se registra alguno, la pantalla se rifará entre todos los participantes del torneo presentes en la ceremonia de premiación.

Por el hoyo dos saldrán Rodolfo y Rubén Díaz Flores, Javier Carrillo y Saad Milan, mientras que en el otro grupo están Jesús Tumoine Jr, Javier De Nigris Soberón, Jesús Tumoine y Eduardo Zabla.

Del 3 pegarán el doctor José Antonio Padrelín, Alfonso Garibay, Luis Maeda y José Luis Comparán, al igual que el equipo conformado por Lalo Campuzano, Luis David Villalobos, Vicente Ríos Santelices y Rodrigo Castañeda.

Por el 4 jugarán Fernando Giacomán, Bruno Solís, Rafa Flores y Rodrigo Pérez, quienes tendrán enfrente a Carlos López, Eugenio Treviño, José Martín Pérez Amarante y Arturo González.