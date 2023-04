Juan Brunetta sabe que no hay margen de error

El plantel de los Guerreros del Santos Laguna comenzó ayer su preparación rumbo al importante partido del próximo domingo, cuando recibirán a los Tuzos del Pachuca, en la jornada 14 del torneo Clausura 2023.

Los futbolistas albiverdes realizaron ayer un entrenamiento matutino en las canchas alternas del Territorio Santos Modelo, donde la dinámica y la velocidad son las principales exigencias de Eduardo Fentanes para sus dirigidos, pues saben que los visitará un equipo que gusta de copar toda la cancha. Hoy continuará la preparación de los Guerreros, con otro entrenamiento a realizarse en la cancha 5 del TSM, donde el director técnico empezará a delinear la táctica a utilizar en contra del equipo de Guillermo Almada, quien no podrá estar en el banquillo el próximo domingo, al acumular cinco tarjetas amarillas, lo que le hace acreedor de una suspensión de un partido.

OBLIGADOS

Consciente de que tendrán cuatro partidos restantes muy complicados, el mediocampista Juan Brunetta charló ayer con representantes de los medios de comunicación de cara al partido contra los Tuzos del Pachuca del próximo domingo. El argentino indicó que los Guerreros saldrán “a sumar sí o sí”, puesto que se sienten con la obligación de conseguir el resultado ante su gente, además de que el margen de error se complica en caso de no obtener la victoria: “De local siempre estamos obligados a sumar de a tres, estamos en una posición que nos obliga a ganar e intentaremos hacer lo mejor ante un equipo que es el actual campeón y que es muy duro”, señaló Brunetta.

Además, el “Mago” destacó que tendrán que “poner el pecho” ante la situación que afronta actualmente la escuadra albiverde, donde solo se han conseguido 6 de los últimos 18 puntos en disputa, por lo que están enfocados en buscar mantenerse en la zona de clasificación al repechaje, agregando que: “Todos los partidos son difíciles en la liga, tenemos 4 partidos complicados, ahora toca Pachuca, tenemos que sacar los tres puntos como sea y después pensar en lo demás”.

El pampero también hizo énfasis en los cambios que el técnico de los Guerreros, Eduardo Fentanes, ha realizado sobre la marcha en los encuentros, donde en ocasiones utiliza la clásica formación con cuatro defensores y cuatro mediocampistas o en ocasiones pasa a una línea de cinco, donde la media cancha se termina reduciendo a tres jugadores, pero que, para Brunetta, se siguen trabajando ambas. “Me toca jugar en otra posición, ambas me sientan bien, por izquierda estoy más cómodo, pero son distintos esquemas que prueba el entrenador con la línea de cinco, pero ambas las tenemos entrenadas y tratamos de llevarla de la mejor manera”.

Por último, Juan Francisco mencionó no estar interesado en las críticas por parte de algún sector de la afición que ha recriminado una baja de rendimiento en el sudamericano desde que Santos Laguna anunció la compra definitiva de su contrato, aunque sigue con la constante idea de que la única forma de salir de ello es ser autocrítico y trabajar continuamente para revertir la situación. “De lo que opine la gente, no sé, lo que hablan afuera no me interesa para nada, me interesa lo que dice el entrenador, mi familia y mis amigos, vine decidido a quedarme bastante tiempo, estoy tranquilo, entrenando y espero terminar bien el torneo”, concluyó Brunetta, quien acumula mil 127 minutos disputados en el actual torneo y ha anotado 4 goles.