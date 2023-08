Jóvenes de Ciudad Juárez buscan brillar

En familia todo es mejor, y eso lo saben bien dos chicos de la Comarca Lagunera.

Daniel y Galilea Arreola Calderón, son originario de Ciudad Juárez, Durango. Han formado un dueto musical denominado Los Hermanos Arreola.

Ellos visitaron las instalaciones de El Siglo de Torreón, para presentarse en el programa El Sonidero Lagunero que tiene como objetivo fomentar el talento de la Comarca.

Tras interpretar dos temas de regional mexicano, los chicos charlaron acerca de sus deseos y su amor por la música.

"Empezamos a cantar hace poco, no mucho. Galilea, mi hermana, empezó primero. Yo no me animaba a cantar.

"Cuando estaba en la secundaria, se abre una convocatoria para un evento del Día de los Muertos y entonces mi hermana Galilea se animó y ahí comenzó ella, luego en otro evento que tuvo lugar en Durango fue donde descubrieron mi voz; a partir de ahí, los dos arrancamos cantando juntos", comentó Daniel.

El joven dio a conocer que ya han estado en diversos conciertos, en donde la gente ha atestiguado su talento.

"Estuvimos en la Feria de Gómez Palacio abriendo el concierto de la Banda el Recodo, así como en otros eventos públicos y privados", contó el chico.

Daniel informó que sus habilidades vocales han sido heredadas de su familia.

"Mi mamá siempre quiso ser cantante, sin embargo, ella viene de una familia muy humilde y no tuvo los recursos para poder seguir cantando. Ella nos está apoyando en todo".

Galilea dio a conocer que tienen planes de lanzar melodías de regional mexicano.

"Hay planes más estructurados de lanzarnos a la radio. Queremos darnos a conocer cada vez más. Haremos un disco con videos musicales. Serían covers los que grabaríamos".

Daniel dijo que la música mexicana les encanta, "y nuestra meta también es modernizarla, así como lo ha hecho Christian Nodal".

especial