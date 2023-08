Joven exhibe en video a presunto acosador en transporte público de Durango

A través de Instagram, una joven duranguense expuso la situación incómoda que vivió cuando viajaba en el transporte público.

"Ni siquiera puedo expresar lo que sentí en ese momento, tanto asco, vergüenza y la impotencia de no saber qué hacer", inicia la publicación donde narra cómo un sujeto, que también iba a bordo de la unidad, comenzó a "tocarse" mientras estaba sentado a su lado.

El hecho ocurrió el pasado lunes 07 de agosto a las 19:45 horas, en el camión naranja con ruta de Zona Centro hacia la Colonia Hidalgo.

Como parte de la evidencia, posteó una fotografía y el video que logró grabar, en el que se observa cómo el sujeto la mira y le hace "señas".

La chica manifiesta que de no ser que comenzó a hacer "movimiento de llamadas" a sus primas, quienes también viajaban en el camión, no sabría qué hubiera pasado, pues a raíz de eso el hombre se bajó rápidamente en Paseo Durango.

Asegura que "no iba en falda, no iba en tirantes, no iba provocativa" como para que el sujeto actuara así.

En su publicación pidió a las duranguenses se cuiden, pues son situaciones que "no están en nuestras manos, pero hay que saber defendernos".

Además, hizo un llamado a difundir el video y que se logre hacer algo contra el señalado.